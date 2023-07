Prime Day: caricatore rapido Samsung originale 25W in offerta a 7,99 euro

Per il secondo giorno del Prime Day 2023 di Amazon segnaliamo il caricatore rapido Samsung originale da 25W in offerta a 7,99 euro. Si tratta di un prezzo ottimo, che va a ritoccare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su amazon.it e, soprattutto, fa crollare il prezzo di listino di 19,99 euro del sito ufficiale Samsung.

Caricatore rapido Samsung da 25W in offerta a meno di 8 euro per il Prime Day

Il caricabatterie USB Type C Super Fast Charging di Samsung offre una ricarica rapida fino a 25W. Grazie a questo dispositivo, puoi caricare più velocemente i tuoi device che supportano la ricarica rapida, in modo da restare sempre connesso ovunque ti trovi. Per risultati ottimali, ti invitiamo a usare il cavo da USB Type-C a USB Type-C (non incluso nella confezione).

Se hai un dispositivo non Samsung, potrai comunque sfruttare il caricabatterie. L'importante infatti è che i device in tuo possesso siano compatibili con lo standard PD 3.0, ossia la maggior parte degli articoli tech di nuova generazione. Restando invece in ambito Samsung, puoi ricaricare alla massima velocità device quali Samsung Galaxy S22, Z Fold3, Galaxy A52s 5G, A72 e modelli precedenti.

Non è detto che l'offerta resti disponibile ancora a lungo, anzi. Corri ad aggiungere al carrello il caricatore rapido di Samsung per meno di 8 euro, in modo da sfruttare l'offerta del Prime Day. Le spese di spedizione sono a carico di Amazon.

