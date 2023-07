Prime Day: Apple AirPods 3 in offerta a 157 euro (minimo storico)

Il Prime Day è arrivato e con lui le super offerte di Amazon. Tra le più interessanti c'è anche quella che ha per protagoniste le AirPods 3 con custodia di ricarica: grazie alla promo valida fino alle 23:59 del 12 luglio, puoi acquistarle a 157 euro, nuovo minimo storico per le cuffie di Apple. Vendute e spedite da Amazon, hai inoltre la possibilità di beneficiare delle 5 rate senza interessi da 31 euro al mese.

Apple AirPods 3 al minimo storico per il Prime Day

Le AirPods di nuova generazione si distinguono per l'eccellente esperienza d'uso offerta in qualsiasi contesto. Se sei un felice possessore di iPhone, il mercato non offre nessun altro paio di cuffie true wireless che possono anche solo avvicinare il livello delle AirPods 3.

Col passare degli anni, la differenza tra le AirPods e le AirPods Pro è andata via via assotigliandosi, tanto che ora l'unico punto in cui sono davvero diverse è il gommino: il modello Pro ce l'ha, l'altro no. Se però non cerchi l'isolamento acustico a tutti i costi, le Apple AirPods 3 restano di gran lunga il miglior acquisto che tu possa fare per rapporto qualità-prezzo.

Dai controlli Force Touch alla certificazione IPX4 (resistenza agli schizzi), passando per l'implementazione dell'Adaptive EQ e dell'audio spaziale, le novità delle nuove AirPods vanno tutte verso la direzione giusta. Difficile, se non impossibile, trovare di meglio a questo prezzo, soprattutto se vuoi aggiornare il tuo ecosistema Apple.

Approfitta dell'offerta del Prime Day sulle AirPods 3 per acquistarle al prezzo più basso di sempre. L'articolo è venduto e spedito da Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.