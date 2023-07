Prime Day Amazon: sconti imperdibili sugli smartphone realme

In occasione del Prime Day di Amazon, gli sconti sui dispositivi tecnologici sono più allettanti che mai. Tra questi, spiccano gli smartphone realme, noti per le loro prestazioni eccezionali e il design elegante. Questi dispositivi offrono un'esperienza utente senza paragoni, grazie a specifiche tecniche di alto livello e a prezzi competitivi. Oggi, abbiamo l'opportunità di esplorare sette modelli di smartphone realme, ognuno con le sue caratteristiche uniche e vantaggi distintivi.

realme 11 Pro+ 5G

realme 11 Pro+ 5G è un vero gioiello della tecnologia. Con un prezzo scontato di 439,00€, rispetto al prezzo originale di 519,99€, offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Questo smartphone dispone di una memoria RAM da 12GB e una memoria interna da 512GB, garantendo prestazioni fluide e spazio di archiviazione abbondante. La sua caratteristica più impressionante è la fotocamera SuperZoom OIS da 200 MP, che consente di scattare foto di qualità straordinaria. Inoltre, il dispositivo supporta la connettività 5G, assicurando velocità di navigazione e download incredibili.

realme 11 Pro 5G

realme 11 Pro 5G viene proposto a 319,99€, rispetto al prezzo originale di 355,05€, questo dispositivo offre un'esperienza visiva senza precedenti grazie al suo display curvo da 120 Hz. Con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, questo smartphone garantisce prestazioni elevate e spazio di archiviazione sufficiente per tutte le tue esigenze. La connettività 5G assicura una navigazione veloce e senza interruzioni.

realme Narzo 50i Prime

realme Narzo 50i Prime è un dispositivo che offre un ottimo equilibrio tra prezzo e prestazioni. Disponibile a soli 84,99€, rispetto al prezzo originale di 139,99€, questo smartphone dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il suo schermo da 6,5'' HD+ offre una qualità visiva eccellente, rendendo ogni immagine e video vividi e chiari.

realme Narzo 50A Prime

realme Narzo 50A Prime è un altro smartphone di realme che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con un prezzo scontato di 99,99€, rispetto al prezzo originale di 139,99€, questo dispositivo dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il suo display Full HD+ da 6,6'' offre una qualità visiva superiore, rendendo ogni dettaglio nitido e chiaro.

realme C55 4G

realme C55 è uno smartphone 4G che offre prestazioni solide a un prezzo accessibile. Disponibile a 159,99€, rispetto al prezzo originale di 199,99€, questo smartphone dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, garantendo un'esperienza utente fluida e spazio di archiviazione generoso.

realme 9 Pro+ 5G

realme 9 Pro+ 5G è uno smartphone che si distingue per la sua fotocamera di alta qualità. Con un prezzo scontato di 246,40€, rispetto al prezzo originale di 399,99€, questo dispositivo dispone di una fotocamera top di gamma Sony IMX766, che consente di scattare foto di qualità professionale. Inoltre, il dispositivo supporta la connettività 5G, garantendo velocità di navigazione e download superiori.

realme 9 5G

realme 9 5G è uno smartphone che offre un ottimo equilibrio tra prezzo e prestazioni. Disponibile a 149,99€, rispetto al prezzo originale di 217,58€, questo smartphone dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. La connettività 5G assicura una navigazione veloce e senza interruzioni, rendendo questo dispositivo un'ottima scelta per chi cerca uno smartphone affidabile e conveniente.

In conclusione, la gamma di smartphone realme offre una varietà di opzioni per ogni tipo di utente. Che tu stia cercando un dispositivo con una fotocamera di alta qualità, un display straordinario o un prezzo accessibile, realme ha un dispositivo che si adatta alle tue esigenze. Con l'offerta del Prime Day di Amazon, ora è il momento perfetto per fare un affare e aggiornare il tuo smartphone. Non perdere l'occasione di entrare nel mondo realme con uno di questi dispositivi eccezionali.