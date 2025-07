Prime Day 2025: migliori offerte di Notebook

Il Prime Day 2025 è finalmente iniziato, e tra le offerte più attese spiccano senza dubbio quelle dedicate ai notebook. Che tu sia uno studente, un professionista, un appassionato di gaming o semplicemente in cerca di un portatile affidabile per l’uso quotidiano, Amazon ha preparato sconti importanti su una selezione di laptop per ogni esigenza.

Prime Day 2025: la top 5 delle offerte sui notebook disponibili su Amazon

Scopriamo, dunque, 5 tra i migliori notebook in offerta:

MSI Katana 17: processore Intel Core i7 di 13a generazione, display da 17,3" con refresh rate da 144Hz e dotato di GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, una vera macchina da gaming che oggi, per l'Amazon Prime Day 2025 viene messo in sconto del 13% (-200€) e costa 1.299€.

Acer Aspire 5: questo laptop è dotato di un processore Intel Core i7 di 12a generazione, display da 15.6" IPS FHD, scheda grafica Intel UHD, 16 GB RAM e 1TB di SSD per svolgere qualsiasi attività. Lo sconto applicato e attivo è dell'11% e il prezzo finale è di 579€.

Dell Inspiron 16: approdiamo in casa Dell con questo laptop da 16" con risoluzione 1920 x 1200 pixel. Sotto la scocca dispone di un processore AMD Ryzen 7 8840U a 8 core/16 thread con scheda grafica integrata. Con lo sconto del 24% risparmi 200€ e paghi questo notebook 649€.

HP 17-cn2004sl: questo notebook HP è dotato di 16GB di RAM con un SSD da 512GB, al quale si affianca il processore Intel Core i7-1255U. Il display, infine, è da 17,3" con risoluzione Full HD. Su Amazon lo sconto attivo è del 7% e il costo finale di 649,99€.

ASUS TUF Gaming F15: chiudiamo questa lista con un notebook maggiormente orientato al gaming. Con la tecnologia Adaptive-Sync la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con il frame rate della GPU per ridurre il lag e, sotto la scocca, è dotato di un processore Intel Core di Tredicesima generazione i7-13620H. Su Amazon lo sconto è del 15% e il prezzo finale è di 989€.

Questa era la top 5 dei migliori notebook in offerta per l'Amazon Prime Day 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.