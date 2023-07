Prime Day 2023: tutte le offerte LEGO che si trovano ora in promo su Amazon

Se sei un amante dei mattoncini Lego, non perdere l'opportunità di scoprire i fantastici set disponibili su Amazon grazie alle offerte del Prime Day 2023, un evento esclusivo che durerà solo 2 giorni e che consentirà di accedere a promozioni esclusive e a tempo limitato.

Dai set ispirati ai film di Harry Potter a quelli di Star Wars, LEGO ha pensato a tutti gli appassionati. Eccone alcuni ora in promo su Amazon ad un prezzo spettacolare:

LEGO 10311 Icons Orchidea

Se sei un appassionato di fiori e ami le attività creative, non puoi perderti questo set LEGO. Ideale per gli adulti che amano collezionare fiori. Potrai creare infatti un'affascinante orchidea utilizzando mattoncini Lego e fiori finti. Ogni dettaglio è curato con precisione per ricreare la bellezza e l'eleganza di questa meravigliosa pianta. Sia che tu sia un esperto di costruzioni Lego o un principiante, questo set ti offrirà ore di divertimento e la soddisfazione di avere un pezzo unico da esporre nella tua casa. Acquistalo su Amazon a soli 34,99 invece di 49,99.

LEGO Harry Potter Edvige

Entra nel magico mondo di Harry Potter con il set LEGO Harry Potter Edvige. Questo modellino da costruire rappresenta la famosa civetta delle nevi Edvige, fedele compagna di Harry nelle sue avventure. Con mattoncini Lego di alta qualità, potrai ricreare tutti i dettagli di questa creatura iconica. Il set include anche una minifigure di Harry. Sia che tu sia un fan dei libri o dei film, questo set sarà un'aggiunta fantastica alla tua collezione. Acquistalo su Amazon a soli 37,99.

LEGO 10313 Icons Bouquet

Se ami la bellezza dei fiori selvatici, non puoi perderti il set LEGO 10313 Icons Bouquet. Ti permetterà di creare un bellissimo bouquet di fiori finti, tra cui papaveri e lavanda artificiali. Ogni dettaglio è curato con precisione per rendere questo bouquet incredibilmente realistico. Potrai costruire una composizione floreale che ti regalerà gioia e serenità. Acquistalo su Amazon a soli 39,89 invece di 59,99.

Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto. Non perdere l'opportunità di esplorare il mondo dei mattoncini Lego con questi incredibili sconti disponibili su Amazon grazie ai Prime Day 2023.

