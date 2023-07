Prime Day 2023: sempre più SPAZIO con la Scheda Micro SD Lexar

Il problema più comune per cellulari e tablet è quello della mancanza di spazio all'interno del vostro dispositivo, che tende inesorabilmente a riempirsi in poco tempo tra foto, video, applicazioni e così via. Ebbene, in combo con il Prime Day di Amazon, puoi usufruire di un'offerta grandiosa per la Scheda Micro SD di Lexar da 256GB, e allo stesso tempo risparmiare parecchio!

Cosa intendo? Ebbene, su Amazon col Prime Day OGGI puoi acquistare la Scheda Micro SD Lexar da 256GB a solo 22,49€, con uno sconto OTTMO di 42€ sul prezzo d'uscita, che equivale addirittura al 60%!

Mai più con smartphone pieni!

Questa memoria ti permetterà di scaricare, fotografare, registrare e così via, senza stare troppo a pensare allo spazio che viene occupato, perché 256GB sono davvero parecchi! Ma non solo la memoria è importante, perché va a braccetto con la velocità: ebbene, in questo caso parliamo di una velocità di lettura fino a 160MB/s, e di scrittura fina a 90MB/s, roba da prima classe!

Infine, ma non per importanza, la scheda microSD di Lexar è affidabile, durevole e resistente, con una garanzia sul prodotto che la protegge fino a 10 anni!

