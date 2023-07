Prime Day 2023: più spazio e più convenienza con l'SSD portatile SanDisk

L'Amazon Prime Day sta imperversando già da alcune ore, e le offerte continuano a fioccare, più convenienti che mai, come quella che ti farà ottenere la memoria SSD Esterna portatile di SanDisk a un prezzo esageratamente conveniente!

Infatti oggi in offerta su Amazon per il Prime Day puoi acquistare la memoria SSD SanDisk Extreme Pro NVMe portatile da 1TB a soli 139,69€, con uno sconto del 13% sul prezzo più basso visto di recente!

Con questa memoria super performante potrai trasferire i tuoi dati con velocità di lettura e scrittura massime di 2.000 MB/s (punto di forza dell'SSD). Non solo prestazioni però, ma anche sicurezza, grazie al corpo in alluminio forgiato che funge da dissipatore di calore, così che la velocità costante sia garantita, come la resistenza per affrontare qualsiasi avventura fuori porta.

Perfetta infatti per la portatilità, questa memoria SSD SanDisk Extreme Pro NVMe può resistere alle cadute da massimo due metri, e possiede anche l'indice di protezione IP55 contro acqua e polvere. Infine, per averlo sempre con te senza rischi di smarrimento, potrai usare il pratico moschettone che garantisce una maggiore sicurezza durante i tuoi spostamenti.

