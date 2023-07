Prime Day: MSI Modern 14 in folle sconto a 419 euro

Il Prime Day 2023 di Amazon si accende in queste prime ore di offerte con il nuovo minimo storico di MSI Modern 14, in promo a 419 euro fino alle 23:59 del 12 luglio. Il precedente minimo storico era fissato a 449 euro, mentre di listino ricordiamo che è un PC da 699 euro, quindi lo sconto reale è del 40%. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che non paghi nulla nemmeno per le spese di spedizione.

MSI Modern 14 al nuovo minimo storico per il Prime Day

Il PC MSI Modern 14 è in grado di offrire eccellenti prestazioni in multi-tasking e per l'intrattenimento. Grazie alla potenza del processore Intel Core di dodicesima generazione, migliori non solo il tuo flusso di lavoro ma anche tutta quella serie di attività a cui prima d'ora avevi rinunciato, come fotoritocco, editing video, musica e tanto altro ancora.

Un altro punto di forza del computer di MSI è la portabilità. Grazie al design ultra sottile e al peso di appena 1,4 kg, puoi portarlo ovunque, sia al lavoro che in viaggio. Non devi nemmeno preoccuparti della sua resistenza: nonostante infatti il suo design possa far credere il contrario, MSI ha lavorato duramente sulla resistenza agli urti del suo Modern 14, tanto che il notebook soddisfa lo standard militare MIL-STD-810G.

Approfitta della super offerta del Prime Day sul Modern 14 di MSI per acquistare uno dei migliori notebook in circolazione con una spesa di appena 419 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.