Prime Day 2023: Mouse Logitech G305 LIGHTSPEED a un prezzo ASSURDO

Vuoi un mouse da gaming ottimo a un prezzo da capogiro? Per fortuna in tuo soccorso arriva il Prime Day, che con una grande offerta ti propone su Amazon uno dei mouse più convenienti di Logitech a livello di prestazioni, il Logitech G305.

Infatti OGGI con l'offerta Prime Day puoi acquistare su Amazon il mouse Logitech G305 Lightspeed a soli 28,49€, con uno sconto del 60% sul prezzo d'uscita e un risparmio enorme di 45,00€!

Metti il turbo Logitech G305 Lightspeed!

La tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultraveloce di questo mouse ti offre un'esperienza di gioco assurda e senza lag, grazie a una velocità di aggiornamento superveloce di 1 ms. Insomma, un prodotto da performance da primato per i videogiocatori. Non solo però, perché la comodità vuole la sua parte: grazie a un design meccanico efficiente, pesa solo 99 ‎grammi per un'elevata manovrabilità.

Il mouse da gaming Logitech G305 LIGHTSPEED inoltre ha una durata enorme della batteria, e offre fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA. Un'offerta che non puoi lasciarti sfuggire se vuoi giocare ad alti livelli, risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.