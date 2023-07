Prime Day: LEGO Technic McLaren Senna costa soli 37 euro

Il set LEGO McLaren Senna GTR va a ricreare il mito di una delle più famose supercar mai esistite. Dalle portiere a diedro al motore V8 con pistoni mobili, i dettagli autentici di questo modelli stupiranno bambini, ragazzi e adulti.

Il prezzo di listino è 49,99 euro, ma grazie al Prime Day 2023 di Amazon la puoi acquistare a soli 37 euro, per effetto del 26% di sconto. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con la consegna gratis per tutti i clienti Prime.

LEGO Technic McLaren Senna in sconto del 26% al Prime Day

Il modello in LEGO della leggendaria McLaren Senna GTR è il regalo perfetto per tutti i bambini e gli adolescenti che vanno pazzi per le supercar giocattolo. Non solo però, perché grazie al livello di dettagli LEGO Technic, questo set si fa amare anche dai più grandi.

La grafica e la livrea dell'auto sono autentiche, talmente fedeli all'originale che appena terminerai di realizzarlo puoi esporlo nella tua camera come un vero e proprio pezzo da collezione. Inoltre puoi testarla anche su "pista", grazie alla rotellina presente sul tettuccio.

L'articolo è adatto per bambini a partire dai 10 anni, conta in totale 830 pezzi e assegna un numero complessivo di punti VIP pari a 375. Per quanto riguarda invece le dimensioni, misura 32 cm di lunghezza e 9 cm di altezza.

Cogli al volo l'offerta del Prime Day di Amazon sulla McLaren Senna LEGO Technic per risparmiare il 26% sul prezzo di listino.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.