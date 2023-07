Prime Day 2023: le migliori offerte sui Chromebook

Da pochi minuti sono online le offerte del Prime Day 2023 di Amazon. In questo articolo abbiamo selezionato le migliori promo disponibili sui Chromebook, i PC con a bordo il sistema operativo ChromeOS. Noti anche con l'appellativo di "notebook di Google", sono i dispositivi ideali per la maggior parte delle persone che usano il computer portatile per navigare sul web, stare sui social e usare la suite office di Google. Si distinguono in particolare per l'eccezionale velocità e la goduriosa esperienza d'uso.

Le migliori offerte sui Chromebook del Prime Day 2023

Tra le offerte migliori sui Chromebook dell'Amazon Prime Day di quest'anno segnaliamo il 40% di sconto sul Samsung Galaxy Chromebook Go, il notebook realizzato da Samsung con a bordo ChromeOS. I suoi principali punti di forza sono il design ultra sottile e la resistenza agli urti (il computer ha superato il test dello standard militare MIL-STD-810G). Si tratta del dispositivo ideale per gli studenti che sono sempre in movimento. Ieri era in vendita a 276,99 euro.

Un'altra ottima offerta del Prime Day è quella per l'ASUS Chromebook CX140CKA, da pochi minuti in sconto del 40% rispetto al prezzo di listino di 229 euro. È un dispositivo progettato da ASUS per aumentare la produttività quando si è in movimento. Oltre al bel design e all'autonomia fino a 12 ore con una singola carica, segnaliamo la presenza del Google Play Store per scaricare qualsiasi app desiderata. Ieri era in vendita a 379 euro.

Se hai bisogno di un Chromebook più grande, ti invitiamo a prendere in considerazione l'HP PC Chromebook 15a con display da 15 pollici, oggi in sconto del 38% a 279,99 euro. Con oltre 10 ore di autonomia e il supporto alla ricarica rapida (bastano 45 minuti per avere una carica di circa il 50%), l'HP Chromebook 15a si pone ai vertici della categoria per chi è alla ricerca di un PC con a bordo ChromeOS e con uno schermo da 15 pollici. Ieri costava 299,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.