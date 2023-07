Prime Day 2023: il Monitor AOC Gaming è in offerta a un solo passo!

Continuano le ghiotte offerte dell'Amazon Prime Day, soprattutto per quanto riguarda il campo della tecnologia. AOC con i suoi monitor curvo da gaming non è da meno, e si presenta sul portale d'acquisto con uno dei suoi cavalli di battaglia.

Ebbene, grazie appunto all'offerta su Amazon del Prime Day, potrai acquistare il Monitor curvo da gaming AOC C27G2ZU da 27 pollici a soli 199€, con uno sconto di ben 70€ sul prezzo originale!

Il tuo cavallo da battaglia nel gaming!

Si tratta di un monitor PC da gioco, che dispone di uno schermo curvo Full HD da 27 pollici, con anti sfarfallio e tecnologia Low Blue Light per proteggere gli occhi dalle luci blu. La qualità delle immagini è ottima, e gode del Free Sync Premium.

Oltre al Monitor curvo da gaming AOC C27G2ZU da 27 pollici di colorazione nera e rossa, nella scatola troverai anche il cavo di alimentazione, un cavo HDMI, un cavo DisplayPort, il consueto CD di installazione, e il foglio necessario per la garanzia. Questo è il momento adatto per te di fare il salto di qualità, non lasciartelo sfuggire!

