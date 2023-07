Prime Day 2023: i Mini PC più economici in offerta

Vuoi un mini PC perfetto per tutte le tue attività quotidiane, dal lavoro al divertimento, per giunta super risparmioso? Allora sei nel posto giusto: in questo articolo vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti che Amazon sta facendo oggi sui mini computer per i Prime Day.

Prime Day 2022: mini PC in offerta ora su Amazon

Ma molte altre vi aspettano direttamente sulle pagine del gigante dell'e-commerce. Intanto, se vi va, iniziate a farvi un'idea e magari ad acquistare uno di questi della nostra lista.

NiPoGi Mini PC

I mini PC trovano sempre maggior spazio nella vita quotidiana di tutti noi. Complici le loro piccole dimensioni, che le rendono facilmente trasportabili ovunque, ma anche la capacità di poter comunque offrire grandi prestazioni, prodotti come questo Windows 11 Pro Mini PC sono molto ricercati. A maggior ragione quando sono in offerta come ora e puoi accaparrartene uno a soli 159€ grazie allo sconto del 29% più il coupon di 40€ da spuntare in pagina.

Mini PC HEIGAOLAPC

Il mini PC HEIGAOLAPC con sistema operativo Windows 11 Pro offre una soluzione compatta e potente per le tue esigenze informatiche quotidiane. Dotato di un processore Intel Celeron J4125 fino a 2,7 GHz, questo micro desktop offre prestazioni affidabili per le attività di ufficio, la navigazione web e l'intrattenimento multimediale. Un piccolo ma potente computer che dunque può tornarti estremamente utile e che oggi puoi fare tuo a un prezzo decisamente appetitoso grazie allo sconto col coupon di 40€ offerto da Amazon. In questo modo lo potrai avere a 259€, incluse le spese di spedizione via Prime.

NiPoGi Mini PC

NiPoGi Mini PC, piccolo ma potente al prezzo di 119€ (applicando il coupon da 30€ sulla pagina). Il Mini PC è piccolo e compatto, ma molto solido. Si vede che è costruito con materiale di qualità. Ha installato tutto quello che serve, compreso Windows 10, perciò è super semplice da usare anche per un bambino. Basta collegarlo a un monitor o a una televisione e in pochi secondi puoi già goderti film, serie TV, sport e quello che preferisci i streaming o direttamente dall'hard disk. Tanto consuma anche poco, almeno dieci volte in meno di un normale computer da scrivania.

PC Minis Forum

Il Mini PC Minis Forum con Windows 10 Pro lo puoi acquistare oggi col 37% di sconto a soli 84 euro. Dotato di processore Apollo Lake J3455 (4 MB di cache, fino a 2,80 GHz), preinstallato con OS, DDR4 da 4 GB di RAM, il mini PC è in grado di gestire una frequenza di memoria superiore, funzionare più velocemente e più stabile, ridurre il calore della memoria. Inoltre gode di un sistema di raffreddamento omnidirezionale, per garantire efficacemente la durata dell'hardware, prestazioni operative stabili, e di un consumo di energia molto basso e un grande risparmio sulla bolletta elettrica.

Mini PC SHUNMU - Intel Celeron N3350

Beelink U59

Beelink U59 Mini PC, è in offerta a 209€ (Applica coupon 70€). Dotato di undicesima CPU Jasper Lake Processor N5095 (4C/4T, 4M Cache, 2.0GHz fino a 2.9GHz). Processore per piattaforma desktop a bassa potenza, prestazioni stabili e affidabili, meno ritardi e ritardi. Viene fornito con 8 G DDR4 di RAM (il supporto espande il massimo 16 G DDR4 2933 MHz tramite 2 porte DDR4), aumenta notevolmente la velocità di avvio, la velocità di lettura e scrittura. L'SSD da 256 GB offre una capacità sufficiente per archiviare immagini, video, musica e altro. Può estendere la memoria con un HDD SATA da 2,5 pollici da 7 mm (500 GB fino a 2 TB).

Beelink SEi8

Mini PC Beelink SEi8, al prezzo di 369€ invece di 469€ (applica coupon 80€ che si aggiunge allo sconto base). Cuore pulsante del PC è un processore Intel Coffee Lake i5-8279U di ottava generazione integrata, 2,4 GHz, Turbo 4,1 GHz, 4 core 8 thread, supporta Smart Cache da 6 MB, Intel Iris Plus Graphics 655, Windows 11 PRO a 64 bit. Dotato di 2 porte HDMI che ti consentono di multi-tasking con facilità e di riprodurre video 4K HD senza problemi, migliorando l'efficienza del tuo lavoro.

Mini PC SNUNMU T6

Vuoi un mini PC perfetto per tutte le tue attività quotidiane, dal lavoro al divertimento senza spendere troppo? Eccoti servito: dotato di Windows 10 Pro questo computer è talmente piccolo che sta bene ovunque, anche collegato alla TV come media server. Prendilo a soli 149€ su Amazon cliccando su questo link e chiudendo l'acquisto: ma solo dopo aver spuntato il coupon da 20€. Spedizioni gratuite comprese nel prezzo.

Mini PC Intel Celeron J3455

Oggi hai la grande occasione per dotarti di un mini PC con processore Intel Celeron J3455 e HD Graphics 500 con supporto 4K HD, perfetto per tutte le tue attività quotidiane, dal lavoro al divertimento, senza spendere un capitale. Dotato di Windows 10 Pro, quello che ti segnaliamo è talmente piccolo che sta bene ovunque, anche collegato alla TV come media server. Prendilo a soli 119€ cliccando su questo link e chiudendo l'acquisto su Amazon.

Mini PC BMax B1

Un Mini PC desktop con Windows 10, processore Celeron 3060, 4GB/64GB eMMC BMAX B1, connessioni HDMI + VGA Gigabit Ethernet, doppia WLAN integrata 2.4G / 5.8G / BT 4.2 / 4K Grafica HD e staffa VESA inclusa a soli 110 euro. Possibile? E' uno scherzo? Assolutamente no: è un'offerta super pazzesca di Amazon che ti propone un piccolo ma validissimo personal computer a un prezzo assurdo. Viene il dubbio che i tratti di un errore di prezzo, ragion per cui se siete interessati correte ad accaparrarvelo seguendo questo link prima che vada esaurito o che eventualmente torni al prezzo originale.

Con questi interessanti mini PC in promozione su Amazon, fai davvero degli ottimi affari, perché oltre a risparmiare, ti assicuri prodotti di qualità e godi sempre e comunque di spedizioni gratuite. Ricorda: molte di quelle che ti abbiamo segnalato sono occasioni limitate, quindi dovrai essere veloce se vuoi sfruttarne qualcuna.

