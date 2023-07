Prime Day 2023: ecco alcune delle offerte sui prodotti LEGO più convenienti su Amazon

Se sei un amante dei mattoncini Lego, non perdere l'opportunità di scoprire i nuovi set in promo su Amazon. Ti ricordiamo inoltre che è attivo il Prime Day 2023, un evento esclusivo che durerà solo 2 giorni e che consentirà di accedere a promozioni esclusive e a tempo limitato.

Dai set ispirati alle serie TV come "Friends", fino al guanto dell'infinito di Thanos, passando infine per Star Wars, i mattoncini LEGO non hanno limiti. Eccone alcuni in promo su Amazon ad un prezzo INCREDIBILE:

LEGO 41703 Friends: casa sull'albero dell'amicizia

Lascia che l'immaginazione prenda il volo con il set LEGO 41703 Friends Casa sull'Albero dell'Amicizia. Questo set include la casa sull'albero e le mini bambole di Mia e River. Con mattoncini Lego colorati e dettagli realistici, potrai costruire una casa sull'albero incantevole che diventerà il centro delle avventure delle amiche Mia e River. Esplora la natura, immagina storie entusiasmanti e divertiti con questo set unico. Regala ai bambini l'opportunità di costruire, giocare e creare ricordi indimenticabili con il set LEGO 41703 Friends Casa sull'Albero dell'Amicizia. Acquistalo ora a soli 61,59 euro invece di 79,99.

LEGO 76223 Marvel Guanto dell'Infinito di Iron Man

Unisciti agli Avengers con il set LEGO 76223 Marvel Guanto dell'Infinito di Iron Man. Questo modellino da costruire rappresenta il potente guanto dell'infinito con gemme incastonate. Rivivi i momenti epici di Avengers: Endgame e immedesimati nel ruolo di Iron Man. Con mattoncini Lego di alta qualità, potrai costruire un pezzo unico che renderà la tua collezione ancora più speciale. Sia che tu sia un fan dei supereroi Marvel o un collezionista di modellini Lego, il set LEGO 76223 Marvel Guanto dell'Infinito di Iron Man sarà un'aggiunta straordinaria alla tua collezione. Acquistalo ora a soli 66,49 euro.

LEGO 10698 Classic

Lascia libera la tua immaginazione con il setLEGO 10698 Classic Scatola Mattoncini Creativi Grande - Dai Vita alle Tue Idee con Questo Set di Costruzioni Colorate

Entra nel magico mondo dei mattoncini Lego con il set LEGO 10698 Classic Scatola Mattoncini Creativi Grande. Questo set contiene una vasta selezione di mattoncini colorati che ti permetteranno di dare vita a infinite creazioni. Sviluppa la tua creatività costruendo macchine fotografiche, vespe, ruspe e tutto ciò che la tua immaginazione suggerisce. I mattoncini Lego di alta qualità garantiscono stabilità e resistenza alle tue creazioni. Che tu sia un principiante o un esperto, questo set è perfetto per esplorare il mondo della costruzione Lego. Sia che tu stia cercando un regalo per un bambino o che tu voglia semplicemente trascorrere del tempo divertente con la famiglia, il set LEGO 10698 Classic Scatola Mattoncini Creativi Grande è la scelta ideale. Acquistalo ora a soli 39,49 euro.

LEGO Star Wars X-Wing Fighter di Luke Skywalker

Entra nella battaglia galattica con il set LEGO Star Wars X-Wing Fighter di Luke Skywalker. Questo set di costruzioni ti permette di ricreare il celebre caccia stellare pilotato da Luke Skywalker nelle epiche battaglie di Star Wars. Il set include una minifigure della Principessa Leila e del droide R2-D2, così potrai riprodurre le scene più emozionanti dei film. Con mattoncini Lego di alta qualità, il tuo X-Wing Fighter sarà solido e resistente. Sia che tu sia un fan di Star Wars o un collezionista di modellini Lego, il set LEGO Star Wars X-Wing Fighter di Luke Skywalker è un must-have per i veri appassionati. Acquistalo ora a soli 39,49 euro.

Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita dei prodotti. Non perdere l'opportunità di esplorare il mondo dei mattoncini Lego grazie ai Prime Day 2023.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.