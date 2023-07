Prime Day 2023: 50€ di sconto per l'SSD Samsung da 1TB

Stai cercando una memoria SSD SATA per il tuo computer per dare una spinta di più nel gaming e non solo? Ebbene con l'Amazon Prime Day è arrivata anche la tua occasione, con la Samsung 980 PRO SSD, che solo per OGGI troverai ad un prezzo ESAGERATO!

Infatti in offerta per il Prime Day puoi aggiudicarti oggi su Amazon la Samsung 980 PRO SSD da 1 TB a soli 89,99€, con uno sconto di ben 50€ sul prezzo originale del prodotto (139,99€).

Il miglior prezzo MAI VISTO su Amazon!

Con l'offerta del Prime Day di oggi, questa memoria SSD di Samsung ha raggiunto il suo prezzo più basto mai visto su Amazon. Motivo in più per approfittarne, oltre alla qualità del prodotto di cui parliamo.

Infatti, la Samsung 980 PRO SSD da 1 TB è un'unità a stato solido assolutamente performante e resistente, con prestazioni indispensabili per i videogiocatori (velocità di caricamento e di apertura app incluse). Resiste inoltre ad alte temperature e a fasi di stress, quindi adatta anche a sessioni prolungate di gioco. Ti ricordiamo che dispone di tecnologia di connettività SATA, e quindi sarà necessario prima di tutto controllare la compatibilità col proprio PC.

