Prime Day 2023: 32 GB di RAM Corsair in OFFERTA BOMBA!

Le schede RAM sono uno degli accessori più indispensabili di un PC per mantenere una velocità degna di questo nome nel proprio macchinario, e con 32GB si sta in una zona comfort esagerata. Se la tua necessità è proprio raggiungere questo livello, l'offerta di oggi su Amazon con il Prime Day per la RAM Corsair è come il pane.

Infatti solo per OGGI con l'offerta Prime Day puoi acquistare 32GB di RAM di Corsair (2x16GB) DDR5 a solo 121,99€, con uno sconto del 13% sul prezzo di listino!

La RAM al TOP dello stile!

Analizziamo il prodotto: si tratta di due schede RAM da 16GB per appunto un totale di 32GB, che già da sole fanno il loro egregio lavoro. Tuttavia parliamo di un prodotto che ci aggiunge anche la tecnologia DDR5 che consente frequenze ancora più elevate, capacità migliori e prestazioni migliorate.

E lo stile? Immancabile! Infatti questi 32GB di RAM Corsair Vengeance sono anche accompagnati da componenti RGB per uno stile unico del pezzo. Infine, i profili Intel XMP 3.0 sono personalizzabili, e puoi salvare i tuoi profili XMP tramite iCUE per definire le prestazioni, per applicazione o per attività, per una maggiore efficienza.

