Primavera di risparmi: fino al 75% di sconto su Internxt Cloud

La primavera di risparmi è iniziata in anticipo e porta con sé una ventata di offerte imperdibili, tra cui quelle di Internxt. Quindi, se vuoi mettere al sicuro i tuoi dati, questo è il momento ideale per farlo.

Entriamo nel merito delle offerte: gli sconti raggiungono il 75% sui piani annuali. Immagina di avere 200 GB a soli 11,49 euro all’anno, invece di 59,88. O forse hai bisogno di più spazio? Nessun problema, con 2 TB a 27,49 euro, 5 TB a 49,99 euro, e per i professionisti, 10 TB a 74,99 euro all’anno. È l’occasione che aspettavi, vero?

Una primavera di risparmi e sicurezza con Internxt

Internxt promette da sempre privacy e sicurezza, mantenendo la parola. La suite di servizi cloud crittografati è open-source e progettata per offrirti il controllo totale dei tuoi dati.

La piattaforma è costruita sulla fiducia e sulla trasparenza. Non vengono mai conservate le password o i dati sensibili e viene usata la crittografia AES-256 “zero-knowledge” per assicurare che solo tu possa accedere ai tuoi dati.

E per dimostrare il suo impegno, il codice sorgente è disponibile su GitHub, così puoi verificare personalmente la sicurezza dei servizi offerti.

Inoltre, il provider è stato verificato e certificato da Securitum, leader europeo nel penetration testing. Questo significa che puoi dormire sonni tranquilli, sapendo che i tuoi dati sono al sicuro.

Internxt è accessibile ovunque, su qualsiasi dispositivo. Le app per dispositivi mobili, web e desktop sono state pensate per valorizzare il tuo spazio di archiviazione crittografato e garantire l’accesso ai tuoi file in ogni momento, grazie alla sincronizzazione automatica.

Non lasciarti sfuggire la primavera di risparmi. Proteggi i tuoi file con Internxt, il cloud sicuro e crittografato, e risparmia fino al 75%. È il momento di fare spazio alla sicurezza!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.