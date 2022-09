La prima laurea in Digital Marketing in Italia

L'avvento del Web ha cambiato tutto e, sebbene questo sia conclamato ed evidente a chiunque, non sempre è chiaro capire come e perché il passaggio dall'analogico al digitale abbia determinato un bivio che la storia descriverà come una delle più grandi rivoluzioni di sempre. Le generazioni odierne ci nascono, lo vivono, lo vedono, ma non sempre comprendono. Capire, però, è fondamentale quando non si vuole essere soltanto spettatori di questa grande rivoluzione: chi intende farne parte, con la propria azienda o con la propria professionalità, ha bisogno di elevarsi con la competenza e cavalcare l'onda lunga del cambiamento attraverso la formazione.

Il primo Corso di Laurea in Digital Marketing organizzato da 24ORE Business School e Unimarconi è a disposizione di chi è pronto ad investire su questa grande epoca di cambiamento intravedendone tutte le immense potenzialità. Da parte sua 24ORE Business School mette a disposizione 25 anni di qualità ed esperienza, mentre Unimarconi mette i sigilli agli strumenti divulgativi online che contraddistinguono la modalità formativa prescelta.

Il primo Corso di Laurea in Digital Marketing

Il corso ha durata triennale, per un equivalente di 180 CFU comprensivi di stage curriculari presso aziende in cerca di talenti nel mondo del Digital Marketing. Un mondo, per sua definizione, variegato e trasversale: si va dalla SEO al copywriting, passando per la gestione di campagne di advertising e la gestione di social network. Inevitabilmente tutto ciò tocca gli strumenti di editing, di statistica, di analisi e di produzione editoriale coinvolgendo competenze linguistiche, sociologiche e tecniche differenziate in base ai diversi campi di applicazione ed approfondimento prescelti.

Laurearsi in Digital Marketing, infatti, significa aprirsi una serie di opportunità che il mercato del lavoro va cercando con sempre maggior insistenza: è la chiave per le aziende che necessitano di strutturare la propria comunicazione, di trasformare le proprie capacità conversazionali sulle piattaforme online, migliorare la percezione del proprio brand, curare la capacità dei propri prodotti di stare sul mercato. Digital Marketing è ascolto del pubblico e produzione di risposte, materia incredibilmente delicata poiché innestata al centro dei flussi comunicativi diretti tra azienda, clienti e stakeholder.

"Il piano di studi ha un focus importante sul Digital Marketing che consentirà allo studente di elaborare piani di marketing multicanale di un’azienda, gestirne il brand su social e nuovi media, comprendere le dinamiche del mercato e le aspettative del consumatore, realizzare vincenti strategie di contenuto sul web e infine misurare il successo delle attività di marketing e comunicazione digitale": così 24ORE Business School spiega i principi cardine di un Master che si dipana su tre annualità con un percorso di questo tipo:

I anno Orientamento alle professioni digitali con coinvolgimento di aziende e manager di riferimento Teoria e filosofia dei linguaggi dei media e dello spettacolo Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa Storia Contemporanea Internet e Social Media Studies Estetica della Comunicazione Informatica per la comunicazione digital

II anno Fondamenti di Marketing Digital Marketing Idoneità Lingua inglese B1 Laboratorio di Data Driven Marketing Metodologia della Ricerca sociale e analisi dei consumi Psicologia Sociale Strategie di marketing e comunicazione d’impresa Linguaggi e tecniche dell’informazione pubblica: radio, Tv e testate online Comunicazione Pubblica e Istituzionale Tecnologie multimediali per il cinema e la televisione

III anno Content Strategy & Digital Storytelling Social media marketing Laboratorio di Search advertising Istituzioni di Diritto Pubblico o Diritto dell’informazione dell’accesso e delle telecomunicazioni Educazione ai Media Etica della Comunicazione Esami a scelta libera Idoneità linguistiche: francese, spagnolo, tedesco B1 Tesi di laurea



Il corso non prevede alcun test di ingresso, mette a disposizione tutor dedicati ed è organizzato in modo da poter offrire massima flessibilità ed autonomia. Non sono richieste lezioni in presenza, ad esempio: la modalità di fruizione è online con lezioni live streaming e on-demand, lasciando così ai diretti interessati piena elasticità di orario e di organizzazione delle proprie giornate.

Questi alcuni dei docenti coinvolti:

Anna Rachele Capolingua Founder of Sintagma Agency Cavalieri Digitali

Founder of Sintagma Agency Cavalieri Digitali Stefano Chiarazzo Founder & Director Pubblico Delirio srls

Founder & Director Pubblico Delirio srls Pamela Cocola Director of Business Development Beintoo

Director of Business Development Beintoo Sasha Ferrarelli Co-founder Men in Web

Co-founder Men in Web Chiara Landi Head Of Digital MarketingHead Of Digital Marketing Pro Format Comunicazione

Un progetto unico nel suo genere e nel quale, per la prima volta in Italia, il Digital Marketing viene messo al centro della scena e identificato come il protagonista assoluto del mercato di domani. Le aziende manifestano infatti crescente interesse per questo tipo di figure ed il mercato del lavoro non offre talenti e competenze a sufficienza per coprire l'incredibile domanda che prenderà forma negli anni a venire: è necessario ora un lavoro coordinato per fare in modo che domanda ed offerta possano incontrarsi immediatamente, per incasellare i migliori profili sotto i migliori brand e dare così il via a questo grande processo evolutivo.

Ci si può iscrivere al Corso di Laurea in Digital Marketing in qualsiasi momento dell'anno, potendo contare su assistenza continua e risorse di networking utili ad avere sempre massimo contatto con i docenti e gli altri frequentanti. Per tutti una statistica che è una garanzia: il 55% degli iscritti ai corsi 24ORE Business School trova già lavoro entro la fine del corso di laurea, mentre oltre il 90% lo trova entro 4 mesi dalla discussione della tesi.

Non soltanto un master fine a sé stesso ed orientato alla mera erogazione di un servizio di formazione, insomma, ma un progetto pensato per creare davvero dei professionisti a tutto tondo che possano immediatamente mettersi in luce presso aziende pronte ad assumere.

In collaborazione con 24ORE Business School