Prima eSIM gratis per il tuo viaggio all'estero: la promo Airalo

Stai organizzando un viaggio in Cina, negli Stati Uniti o in qualsiasi altro Paese extra UE? Allora dovresti risolvere prima di tutto una questione cruciale: come avere Internet all'estero senza spendere una fortuna.

Se il tuo smartphone supporta la tecnologia eSIM, Airalo ti permette di connetterti ovunque nel mondo e, grazie alla promozione in corso, ti regala la prima eSIM di benvenuto con 1 GB gratuito per un giorno, valida in oltre 200 destinazioni. Per approfittare di questa splendida iniziativa non devi fare altro che andare sul sito di Airalo e registrarti.

Con Airalo navighi in tutto il mondo (e inizi gratis)

L'offerta di Airalo è pensata proprio per chi viaggia spesso o si trova all'estero per brevi periodi e vuole evitare i costi esagerati del roaming internazionale. Accedendo alla pagina ufficiale dell'iniziativa, puoi ottenere una eSIM di benvenuto gratuita in pochi passaggi: selezioni la destinazione, completi la registrazione e ricevi subito il tuo profilo eSIM con 1 GB di traffico dati per 24 ore, da attivare una volta atterrato.

Airalo è uno dei servizi più affidabili nel campo delle eSIM, compatibile con oltre 200 Paesi e con offerte scalabili: se ti serve più traffico, puoi scegliere piani aggiuntivi direttamente dall'app, come 10 GB per 30 giorni a 26€, oppure dati illimitati per 10 giorni a 32,50€ (prezzi indicativi, da verificare per ogni Paese).

Una soluzione semplice, rapida ed economica per restare connessi anche fuori dall’Europa. E con la prima eSIM gratis, vale la pena provarla già dal prossimo viaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.