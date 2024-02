Prima dell'approdo in Ferrari fallo approdare sul tuo scaffale da collezione: Lewis Hamilton in versione Funko Pop IN MAXI SCONTO

Lewis Hamilton, negli ultimi giorni, è protagonista di una notizia di risonanza mondiale con il suo approdo in Ferrari nel 2025 e oggi, su Amazon, la sua versione Funko Pop viene scontata del 27% e venduta a 16€.

Mega sconto sul Funko Pop di Lewis Hamilton

Per i collezionisti e gli appassionati di Mercedes-Benz, questa mini statuetta in vinile è un vero gioiello da aggiungere alla propria collezione. Con un'altezza di circa 9,5 cm, si integra perfettamente con altri oggetti da collezione e trova facilmente spazio su vetrine o scrivanie, aggiungendo un tocco di classe e stile.

Realizzata con vinile premium, questa statuetta è costruita per resistere all'usura quotidiana, garantendo una durata nel tempo che soddisferà anche i collezionisti più esigenti. La sua qualità e robustezza la rendono un oggetto da collezione da ammirare e da mostrare con orgoglio.

Questo oggetto da collezione non è solo un piacere per gli occhi, ma anche un regalo perfetto per gli appassionati di Mercedes-Benz. Che sia per le vacanze, i compleanni o altre occasioni speciali, questa statuetta esclusiva sarà sicuramente apprezzata come un'aggiunta imperdibile a qualsiasi collezione dedicata al marchio automobilistico.

E non finisce qui: aggiungere questa statuetta esclusiva di Lewis Hamilton alla propria collezione significa anche espandere e arricchire l'assortimento di oggetti da esposizione Funko Pop! e altri articoli da collezione. Con la ricerca di pezzi rari ed esclusivi, è possibile creare un set completo che rifletta la passione e la dedizione verso il mondo di Mercedes-Benz e della Formula 1.

Oggi, su Amazon, è possibile risparmiare il 27% sul Funko Pop di Lewis Hamilton che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 16€.

