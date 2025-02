Prezzo VPN scontato dell'85% per 3 anni con PrivateVPN

Tra le migliori offerte del mese nel settore VPN segnaliamo la proposta di PrivateVPN: scegliendo il piano annuale, si ottiene uno sconto dell'85% sul prezzo di listino, più 24 mesi extra sempre scontati dell'85%, per un prezzo pari a 2,08 euro al mese. La promozione prevede inoltre una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

PrivateVPN include server VPN ultra-veloci in più di 60 Paesi in tutto il mondo, il supporto a tutti i principali sistemi operativi oggi in uso, un'assistenza clienti attiva 24 ore su 24, una larghezza di banda illimitata, e la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea con un unico abbonamento.

Le principali funzionalità di PrivateVPN

Il servizio di VPN proposto dal fornitore PrivateVPN integra l'utilizzo della crittografia AES-256, punto di riferimento nel settore, lo stesso impiegato anche dalle organizzazioni militari, per una sicurezza granitica di dati e file. Un altro elemento distintivo è la politica di no-log: PrivateVPN ha sede in Svezia e offre ai suoi utenti una delle più rigorose leggi sulla privacy oggi disponibili in tutto il mondo.

A proposito di geografia, l'adesione a PrivateVPN consente di accedere a una rete globale di server VPN, che coinvolge 63 nazioni nel mondo. In questo modo sarà più semplice evitare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali, per avere libero accesso ai propri contenuti preferiti.

La velocità di connessione e la larghezza di banda illimitata faranno poi il resto, regalando un'esperienza di visione più che godibile, senza fastidiose interruzioni del servizio, download lenti o il fenomeno del buffering che accomuna numerosi servizi VPN (in particolare quelli gratuiti).

Il piano annuale di PrivateVPN è in offerta a 2,08 euro al mese, grazie all'85% di sconto applicato sul prezzo di listino, sconto che viene poi replicato anche nei 24 mesi successi, per un periodo dunque che copre complessivamente tre anni. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, c'è sempre la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

