PREZZO STELLARE con lo SCONTO su LEGO Star Wars per PS5!

I videogiochi LEGO sono una serie di giochi sviluppati da TT Games e pubblicati da Warner Bros. Interactive Entertainment. Questi giochi sono noti per la loro caratteristica principale: l'utilizzo dei popolari mattoncini LEGO come base per l'ambientazione e i personaggi. Oggi segnaliamo uno sconto davvero straordinario su LEGO Star Wars per PS5: 24% per un prezzo finale di soli 24,98€.

Lo sconto su LEGO Star Wars è una vera FORZA!

La Galactic Edition di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è un pacchetto straordinario per gli appassionati della saga spaziale più iconica di tutti i tempi. Questa edizione speciale promette di portare l'esperienza di gioco a un livello completamente nuovo, offrendo una serie di pacchetti e contenuti esclusivi che faranno la felicità dei fan. Uno dei punti salienti di questa edizione è la Collezione Personaggi 2, che comprende sei nuovi pacchetti dedicati a una serie di titoli e serie TV del mondo di Star Wars. Da Star Wars: Andor a Star Wars: The Clone Wars, passando per Star Wars: Obi-Wan Kenobi e molti altri, i fan potranno sbloccare e giocare con una vasta gamma di personaggi iconici.

Inoltre, la Galactic Edition include anche i sette pacchetti della Collezione Personaggi originale. Questi pacchetti coprono una vasta gamma di storie e personaggi, dalle avventure di The Mandalorian alle epiche vicende di Rogue One: A Star Wars Story. Ma le sorprese non finiscono qui. In LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, i giocatori avranno la possibilità di pilotare alcuni dei veicoli più emozionanti della galassia, viaggiare nell'iperspazio e esplorare pianeti sbloccabili vivendo avventure epiche. In sintesi, la Galactic Edition promette di offrire un'esperienza di gioco completa e coinvolgente per tutti gli amanti di Star Wars e dei mattoncini LEGO.

Amazon mette in offerta del 24% LEGO Star Wars Galactic Edition per PS5 ad un prezzo finale molto competitivo: 24,98€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.