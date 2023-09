PREZZO SHOCK: PS5 a meno di 400€ con il CODICE SCONTO

Dopo le difficoltà di reperibilità al momento dell'uscita, ormai, le console PlayStation 5 sono disponibili in gran quantità e con molta più facilità è possibile reperirle e acquistarle. Ultimamente si trovano molti casi di PS5 soggette a sconti o ad offerte, raggiungendo prezzi davvero incredibili. L'offerta di oggi, però, è ancor più esagerata: PS5 digital è disponibile su eBay ad un prezzo davvero shock, parliamo di 391,49€, sfondando così la soglia dei 400€ e proponendosi ad uno dei prezzi più bassi mai registrati. Il tutto applicando il codice sconto "SETTEMBRE2023" in fase di pagamento.

Clamorosa offerta per PS5: codice sconto da paura!

Esistono ben due versioni di PS5. Una che dispone del vano disco e dunque offre la possibilità di giocare a dei titoli in versione fisica, andando ad inserire il disco classico. Un'altra versione, quella soggetta a questa incredibile offerta, è solamente "digital", ovvero senza vano disco e con la quale sarà possibile giocare solamente a titoli in versione digitale. Un mercato, quello videoludico, che si muove sempre di più in questa direzione.

Lo dimostrano servizi come quello del game pass di Microsoft o del PS Plus della stessa Sony. PS5 è una console che vi permette di accedere ad un parco esclusivo strabiliante: God of War, The Last of Us, Marvel's Spider-Man e tante altre sono le serie alle quali potrete giocare. Ad offrire un'esperienza ancor più coinvolgente ci penserà, poi, il controller della console, ovvero il DualSense che con il feedback aptico e i grilletti adattivi offre un grado di immersione all'interno dei giochi davvero straordinario.

Ribadiamo, dunque, l'offerta. PS5 è disponibile su eBay ad una cifra shock: 391,49€ per quanto riguarda la versione digital, è possibile accedere a questo prezzo applicando il codice sconto "SETTEMBRE2023".

