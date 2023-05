PREZZO SHOCK: il notebook MSI Pulse ti costa 600 euro IN MENO

Notebook MSI Pulse NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU offre le massime prestazioni per giocatori e creatori. È alimentato da Ampere, l'architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, con nuovi RT Core e Tensor Core sono stati progettati per offrirti il meglio in ogni campo.

Con l'ultimo processore Intel Core i9 di dodicesima generazione il GL76 Pulse offre una spinta senza precedenti nei tuoi progetti multitasking e nei giochi che richiedono prestazioni. Velocità e nitidezza come mai prima d'ora, il display è fatto su misura ed è altamente ottimizzati per i giocatori. Presenta un'elevata frequenza di aggiornamento e una grafica fluida.

E ancora soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU con un massimo di 6 heatpipe è statp ingrandito il diametro interno del tubo termico per garantire le massime prestazioni anche in condizioni di gioco estreme. E poi esperienza wireless davvero straordinaria, l'ultimo Wi-Fi 6 presenta standard 802.11ax e 3 volte più veloce del Wi-Fi 5. Progettato per offrire un gameplay velocissimo, il miglior streaming e l'esperienza di comunicazione più coinvolgente.

Ottieni prestazioni straordinarie dal tuo laptop con il supporto della recente memoria DDR4-3200. Goditi maggiore velocità e reattività del sistema, il nuovo standard porterà la tua esperienza di gioco a un livello superiore. Con Mystic Light di MSI Center puoi personalizzare l'illuminazione della tastiera in base al tuo stile di gioco. Infine hai possibilità di upgrade, i portatili MSI permettono l'espansione in garanzia da parte dell'utente dello Storage e della RAM.

Uno sconto così generoso non si ripresenterà così facilmente quindi faresti bene ad approfittarne ora. Prendi il notebook MSI Pulse ora su Amazon.