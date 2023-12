Vuoi preparare ricette sfiziose, piatti gustosi ma anche sani? Oggi puoi fare tutto questo con un unico elettrodomestico che ti consente di cucinare cibi con pochissimo olio ma al tempo stesso buonissimi. Quello che devi fare è acquistare adesso su Amazon la friggitrice ad aria Ariete che è anche scontata! Cosa aspetti? Prendila ora!

La paghi solamente 55,99 euro, un prezzo piccolissimo per le potenzialità di questo elettrodomestico.

Friggitrice ad aria Ariete: prepari piatti buonissimi con poco olio e in pochissimo tempo!

La circolazione a 360° dell’aria calda nel cestello cuoce gli alimenti in maniera uniforme; gusterai sapori e profumi della frittura tradizionale con un solo cucchiaio di olio. La tecnologia della friggitrice ad aria ti consente di friggere con un solo cucchiaio di olio in modo sano e leggero, ma gustoso come la frittura tradizionale. Inoltre disponi di ben 7 modalità di cottura preimpostata.

Dimenticati fritture unte e caloriche e cucina con l’80% di grassi in meno senza rinunciare al piacere della buona tavola. E poi cucini senza sgradevoli odori, difatti la friggitrice ad aria non disperde in casa fumo e odore di fritto tipico della friggitrice tradizionale ad olio. Facile da pulire dopo ogni utilizzo; inoltre riduce l'impatto ambientale perché non dovrai smaltire l'olio esausto.

Prendila su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.