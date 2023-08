PREZZO PIU' BASSO DI SEMPRE per il Monitor Lenovo ThinkVision E24-27

Quando utilizziamo la parola "occasione" non lo facciamo mai per caso, soprattutto quando si tratta di tecnologia. Stavolta a farvi venire l'acquolina in bocca è il monitor Lenovo ThinkVision E24-27, che su Amazon è arrivato al duo prezzo più basso di sempre.

Infatti da oggi proprio su Amazon puoi aggiudicarti in offerta il monitor Lenovo ThinkVision E24-27 a soli 83,48€, che significa averlo a circa metà prezzo rispetto a quello di uscita!

Metà prezzo, doppia convenienza!

Stiamo parlando di un ottimo monitor da 23,8 pollici, con risoluzione 1920 x 1080 px e 60 Hz. I bordi sono sottili su tre lati, mentre quello inferiore è più largo per dare spazio ai comandi; l'angolo di visione invece è di 178°/178°.

Il monitor Lenovo ThinkVision E24-27 possiede la garanzia del produttore di 36 mesi, cosa che di certo grava molto sulla scelta (troverete l'opuscolo nella scatola). All'interno della confezione troverai oltre al prodotto stesso, anche un cavo di alimentazione, un alimentatore di rete, il cavo DisplayPort da 1,8m, un cavo da USB-A a USB-B della stessa lunghezza, e ovviamente il manuale dell'utente con le istruzioni.

