Perché il prezzo di questo power bank da 20.000mAh è piccolissimo? Perché oggi gli sconti Amazon raddoppiano. Su questo prodotto infatti viene applicato sia uno sconto del 14% che un coupon di un ulteriore 15%.

Dal costo iniziale di 36,99 euro, grazie alla scontistica doppia, ora lo paghi solamente 27 euro.

Power Bank da 20.000mA: dimensioni mini per una potenza maxi

Il Power Bank, firmato VRURC, supporta la carica rapida con Power Delivery (PD3.0) e Quick Charge (QC4.0). Carica rapida fino a 22,5W. In questo modo ti offre un'esperienza di ricarica ad alta velocità che non hai mai sperimentato prima, praticamente 4 volte più veloce della ricarica normale di un qualsiasi altro caricatore portatile in commercio.

Possiede poi porte multiple: ben 3 entrate e 4 uscite. Nel dettaglio 3 ingressi Micro/Type C/ iPhone compatibile e 4 uscite una Type C e tre USB A. In questo modo ti sarà possibile ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Sebbene questo caricatore portatile abbia una grande capacità, di ben 20.000mAh, le sue dimensioni sono davvero ridotte. Praticamente è il più piccolo e compatto ora presente sul mercato. Grande 11,2 x 6,95 x 2,75 centimetri e pesa solamente 310 grammi. Lo puoi portare con te ovunque e tenere comodamente in borsa, in zaino ma anche in tasca

Inoltre è dotato di un display LED che ti aiuta a conoscere facilmente lo stato della batteria da 0 a 100%. In questo modo non resterai mai senza carica. Il fondo del caricatore utilizza un design unico cavo, che può essere utilizzato come un cavo di ricarica o come un cordino.

Inclusi nella confezione riceverai:

il power bank da 20.000mAh

cavo da USB C a USB C (20 cm)

borsa da viaggio

manuale d'uso.

Approfittane subito perché questo doppio sconto durerà ancora per poco. E poi sono già in tanti coloro che lo stanno mettendo nel proprio carrello. Fallo anche tu! Acquistalo ora su Amazon.

