Non si è mai troppo previdenti quando si tratta della propria sicurezza e quella dei propri cari e della propria casa, per questo motivo è importante dotarsi dei dispositivi giusti. Oggi abbiamo selezionato per te non solo un ottimo prodotto ma anche in sconto. Si tratta della telecamera Wi-Fi da interno Imou che puoi acquistare su Amazon ad un prezzo piccolissimo. La pagherai solamente 27,99 euro.

Per vivere tranquillo e sereno la telecamera Wi-Fi da interno Imou è quello che ti serve

Gli algoritmi avanzati opzionali di cui è dotata questa telecamera di sorveglianza possono riconoscere il corpo umano da altri movimenti, eliminando i falsi allarmi innescati per esempio da insetti, animali domestici e luci. Una volta rilevato il movimento sospetto questa invia immediatamente notifiche al telefono. Inoltre al momento del rilevamento questa attiva una forte sirena per impaurire gli intrusi.

Audio Bidirezionale, infatti troviamo un microfono integrato ed un altoparlante ad alta potenza che consente di ricevere ed emettere i suoni in modo chiaro. Può essere utile per esempio per confortare il proprio bambino o animale domestico, indipendentemente da dove ci si trova. C'è poi anche la possibilità di condividere il video con chi si preferisce per un massimo di 6 persone.

Questa telecamera controlla le aree importanti della tua casa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Quando rileva un movimento, acquisisce e traccia automaticamente il movimento, mentre fornisce notifiche ed effettua registrazioni video in tempo reale. Grazie poi alla copertura del campo visivo orizzontale di 355° e rotazione verticale di 85°, crea una copertura di 360°, quindi è possibile posizionarla dove si vuole e visualizzare l'intera stanza.

Per tutelare la propria privacy è poi possibile fare un semplice clic sull'app per nascondere l'obiettivo della telecamera di sorveglianza se non si vuole fare rilevazioni di movimento quando si è in casa. Le immagini e i video nella telecamera sorveglianza possono essere archiviati su Cloud o scheda Micro SD.

Pensa alla tua sicurezza e acquistala ora su Amazon.

