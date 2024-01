Sei stanco di vedere i panni bagnati in giro per casa nell'attesa che si asciughino? Se vuoi evitare tutto questo durante tutta la stagione invernale devi dotarti del giusto elettrodomestico e noi abbiamo scovato per te un vero e proprio gioiellino che non puoi assolutamente farti scappare. Si tratta di un elettrodomestico 2 in 1 che non solo li lava ma li asciuga anche. Solo su Amazon puoi acquistare la lavasciuga Samsung Crystal Clean al prezzo scontato del 44%.

L'attuale costo di mercato per questo prodotto è di 899 euro ma tu adesso lo paghi ben 400 euro in meno ovvero solamente 499 euro. Ma non finisce qui perché Amazon mette a tua disposizione il servizio Cofidis che ti permette di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero! In questo modo non risentirai affatto del tuo acquisto ma godrai di tutti i suoi vantaggi.

Dici addio a stendini pieni di panni con la lavasciuga Samsung Crystal Clean

Lavasciuga a carica frontale a libera installazione. Con la lavasciuga Samsung metti panni sporchi e ne tiri fuori abiti lavati, asciutti e super igienizzati.

Dotata del programma Ecolavaggio che ti consente di ottenere un pulito eccezionale, anche in acqua fredda: a 15° hai la stessa efficacia di un lavaggio a 40°. Il detergente viene trasformato in bolle che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, risparmiando energia.

E ancora disponi di Steam Wash. Quando viene attivato il ciclo di vapore igienizzante viene emesso un potente getto di vapore dal fondo del cestello che rimuove lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, per un bucato pulito e igienizzato. E poi Air Wash che deodora e igienizza gli abiti per avere sempre un piacevole odore di fresco. Grazie all'aria riscaldata vengono rimossi gli odori sgradevoli ed eliminati i batteri al 99,9% senza utilizzare acqua calda, detergenti o prodotti chimici.

Tutto quello avviene all'interno di un cestello Diamond caratterizzato da linee sinuose a forma di diamante, risulta particolarmente delicato sui capi. Inoltre, i piccoli fori di uscita dell'acqua aiutano a proteggere i tessuti, evitando che i vestiti rimangano incastrati.

Dimensioni: 60l x 85h x 65p cm. Capacità di carico: 9+6 Kg.

Prendila su Amazon ad un prezzo scontato del 44%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.