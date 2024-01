Sei alla ricerca di un nuovo smartphone ma disponi di un piccolo budget? Nessun problema abbiamo per le mani proprio quello che fa al caso tuo. Oggi su Amazon puoi acquistare lo smartphone OPPO A58 e pagarlo solamente 149,99 euro.

Non solo, puoi anche decidere di usufruire del servizio Cofidis e alleggerire ulteriormente la spesa pagandolo in piccole e comode rate mensili a tasso zero. In questo modo non ne risentirai minimamente.

OPPO A58: ottimo rapporto qualità/prezzo!

Doppia fotocamera I.A. 50MP + 2 MP, fotocamera frontale 8 MP e Flash posteriore.

Funzioni della fotocamera: Foto, Panorama, Macro, Video, Multi-scene Video, Modalità Notte, Modalità Portrait, Modalità Ultra Clear, Time Lapse, Slow Motion, Google Lens.

Display da 6.72 pollici 60HZ LCD FHD+ con protezione visiva.

Batteria da 5000mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida SUPERVOOC 33W.

Sblocco schermo laterale.

Prendilo ora su Amazon a soli 149,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.