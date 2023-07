PREZZO MINI per lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active (su Amazon)

Stai pensando di acquistare uno smartwatch? Ne abbiamo selezionato un per te davvero interessante ma soprattutto dal costo contenuto. Si tratta dello Xiaomi Redmi Watch 3 Active. Ora puoi acquistarlo su Amazon spendendo solamente 39,99 euro.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active: telefonate Bluetooth, autonomia di 12 giorni e oltre 100 modalità per il fitness

Il nuovissimo display da 1,83 pollici ultra ampio e iridescente del Redmi Watch 3 Active è caratterizzato da colori intensi e una visione chiara e straordinaria che ti consente di visualizzare tutto istantaneamente, dalle notifiche dei messaggi ai dati di allenamento. Il vetro curvo ad alta resistenza 2,5D offre un aspetto più elegante e una migliore resistenza all'usura.

Più di 200 quadranti ti consentono di cambiare tema come desideri. È facile mostrare la tua personalità unica quando sollevi la mano. La custodia rettangolare classica e semplice dell'orologio presenta un corpo in NCVM e una finitura metallica che ne valorizza lo splendido look. Anche il suo look in due colori (grigio e argento) mostra il tuo buon gusto.

Connetti l'orologio allo smartphone tramite Bluetooth. Puoi rispondere alle telefonate direttamente sull'orologio con un solo tocco. Durante il lavoro o mentre ti alleni, puoi sollevare la mano per rispondere alle telefonate in modo più pratico e semplice.

E ancora il sensore ottico per ossimetria professionale rileva la saturazione dell'ossigeno nel sangue e segnala un livello basso di ossigeno, prestando costante attenzione alla tua salute. Inoltre, è in grado di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo da poter mostrare immediatamente le variazioni. Gli avvisi verranno inviati quando la frequenza cardiaca è elevata, per salvaguardare la tua salute in qualsiasi momento. E infine hai a tua disposizione oltre 100 modalità fitness grazie al quale potrai allenarti ed avere tutti i dati relativi alla tua attività.

Prendilo ora su Amazon a soli 39,99 euro.

