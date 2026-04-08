Prezzo luce e gas bloccato per 12 mesi: le tariffe Engie valide fino all'8 aprile

Gli utenti che desiderano bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, così da rendersi indipendenti dalle oscillazioni del mercato, possono prendere in considerazione l’offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi di Engie. Al di là del blocco del costo della materia prima per un anno consecutivo, l’offerta di Engie permette di beneficiare di due tra le tariffe più basse del mercato libero italiano.

Tranquillità, consapevolezza e semplicità: sono questi i tre punti chiave dell’offerta a prezzo fisso di Engie, grazie alla quale ciascun utente è sicuro di pagare lo stesso prezzo al kWh o Smc anche se il mercato cambia, è certo di pagare in base ai propri consumi per un uso dell’energia più consapevole, e infine si affida a un’offerta chiara e facile da confrontare con le altre.

Le tariffe luce e gas di Engie valide fino all’8 aprile

Le persone che scelgono di sottoscrivere l’offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi di Engie entro oggi, mercoledì 8 aprile, beneficiano delle seguenti tariffe luce e gas.

Luce (tariffa monoraria)

0,1377 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi

: costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi 96 euro l’anno: costo di commercializzazione (8 euro al mese)

Gas

0,55 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi

: costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi 96 euro l’anno: costo di commercializzazione (8 euro al mese)

Questi invece i prezzi della materia prima Luce se al posto della tariffa monoraria si opta per la tariffa multi-oraria:

0,1394 euro/kWh: costo della materia prima Luce per il consumo nella fascia oraria F1

0,1466 euro/kWh: costo della materia prima Luce per il consumo nella fascia oraria F2

0,1292 euro/kWh: costo della materia prima Luce per il consumo nella fascia oraria F3

Rimane invece invariato il costo relativo alla quota di commercializzazione pari a 8 euro al mese, per un importo complessivo annuale di 96 euro.

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