Prezzo Luce e Gas bloccato per 12 mesi con Engie

Sono giorni importanti sul fronte energetico, in particolare per quanti sono alla ricerca di un'offerta luce e gas con tariffe competitive e a prezzo bloccato. In queste settimane, infatti, molti fornitori stanno proponendo i prezzi più bassi dell'anno, offrendo così l'opportunità di cambiare contratto e risparmiare in vista del prossimo inverno.

Tra le offerte luce e gas a prezzo fisso più convenienti si annovera Energia PuntoFisso, la proposta di Engie con zero costi di attivazione, nessun cambio di contatore, nessun intervento fisico in casa e continuità garantita della fornitura. Queste le tariffe valide per tutti coloro che sottoscriveranno l'offerta entro il 28 maggio 2025:

Luce

costo materia prima energia tariffa monoraria: 0,1254 euro/kWh

commercializzazione al dettaglio: 6 euro al mese

Gas

costo materia prima gas naturale: 0,475 euro/Smc

commercializzazione al dettaglio: 6 euro al mese + 0,00795 euro/Smc

Per attivare l'offerta Energia PuntoFisso di Engie è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del fornitore francese, raggiungibile tramite il link che segue, e premere sul pulsante "Attiva Ora" per completare la sottoscrizione della nuova fornitura luce e gas per la propria casa.

I principali vantaggi di Engie

Energia PuntoFisso propone strumenti dedicati per consentire agli utenti di verificare in qualsiasi momento i costi delle proprie bollette, per la massima trasparenza possibile per i titolari della fornitura.

A questo proposito, un altro vantaggio è disporre di una bolletta 100% digitale: si riceve direttamente tramite l'indirizzo di posta elettronica, con la possibilità di pagare in automatico il giorno della scadenza tramite la domiciliazione su conto corrente.

Il fornitore Engie garantisce inoltre un livello di assistenza superiore, offrendo ai suoi clienti molteplici soluzioni di contatto, tra cui anche WhatsApp. E in più, grazie al proprio account digitale, si ha l'opportunità di gestire il proprio contatto in totale autonomia anche tramite app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.