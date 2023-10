Hai bisogno di un nuovo smartphone ma il tuo budget è limitato? Non ti preoccupare, non è necessario spendere mezzo stipendio per un buon telefono. Abbiamo per le mani proprio quello che ti serve. Oggi su Amazon un'offerta pazzesca ti aspetta: il Samsung Galaxy A04s è scontato del 39% e ti costa solamente 108,89 euro.

Grazie a questa promo risparmi ben 70 euro ma non è affatto finita qui perché nonostante il costo davvero ridicolo puoi decidere di dilazionare la spesa e pagare così il tuo nuovo smartphone in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

E poi se sei cliente Amazon Prime ricevi il tuo pacco praticamente entro 24 ore dal tuo ordine. In questo modo da subito inizi ad usare il tuo nuovo telefono ma lo paghi senza risentirne minimamente!

Samsung Galaxy A04s: un prezzo incredibile per delle prestazioni buonissime

Dotato di un fantastico display Infinity-V HD+ da 6.5 pollici. Grazie alla tecnologia HD+ dello smartphone Android Galaxy A04s, i tuoi contenuti saranno sempre al top: nitidi, brillanti e cristallini.

Goditi una batteria di lunga durata, questa da 5.000 mAh non ti abbandona mai e ti consente di dedicarti tranquillamente alle tue attività per ore. E ancora a tua disposizione una tripla fotocamera: la fotocamera principale da 50 MP ti consente di catturare con chiarezza momenti memorabili e di personalizzare i tuoi scatti con la fotocamera Macro e la fotocamera di Profondità.

Un design distintivo grazie alle curve morbide ed eleganti dei telefoni Galaxy A04s che uniscono un design sottile e pratico ai colori davvero particolari, quello che ti proponiamo oggi è la versione Green.

Performance di livello superiore: la combinazione della potenza di elaborazione Octa-core con la RAM fino a 3GB di questi telefoni cellulari ti consente di avere prestazioni veloci ed efficienti sempre a portata di mano, per qualsiasi attività.

Prendilo ora su Amazon a soli 108,89 euro e pagalo a rate!

