Prezzo fisso per 3 anni e sconto extra di 125 euro, ecco l'offerta Pulsee per luce e gas

Per bloccare il prezzo di luce e gas è possibile puntare su Pulsee e sulla promo Luce e Gas Relax 36 mesi. Quest'offerta consente di bloccare il prezzo a 0,159 €/kWh per la luce e 0,798 €/Smc per il gas, con una quota fissa di 83 euro all'anno per fornitura.

Con il codice PUIN125, da aggiungere al momento dell'attivazione dell'offerta, è possibile ottenere uno sconto extra di 125 euro che viene erogato con importi di 2,61 euro al mese per 24 mesi per ogni fornitura attivata .

Per sfruttare l'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Pulsee, accessibile dal box qui di sotto. Per l'attivazione della promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestario e il codice identificativo della fornitura.

Luce e gas con Pulsee, ecco la promo

L'offerta proposta da Pulsee presenta le seguenti caratteristiche:

energia elettrica: prezzo dell'energia pari a 0,159 €/kWh con quota fissa di 83 euro all'anno

con quota fissa di 83 euro all'anno gas naturale: prezzo del gas pari a 0,798 €/Smc con quota fissa di 83 euro all'anno

con quota fissa di 83 euro all'anno il costo dell'energia è fisso per i primi 36 mes i mentre la quota fissa è bloccata per i primi 24 mesi

i mentre la quota fissa è bloccata per i primi 24 mesi sconto extra di 125 euro con il codice sconto PUIN125; tale sconto viene erogato con importi da 2,61 euro al mese per 24 mesi

La promozione proposta da Pulsee è attivabile tramite il box qui di sotto avendo a disposizione i dati dell'intestatario della fornitura e il codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas) riportato direttamente in bolletta. Servono anche alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione delle bollette.

Per sfruttare le offerte basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.