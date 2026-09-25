Prezzo fisso per 12 mesi contro il caro bollette: ecco la promo di Octopus

Per proteggersi dai rincari in bolletta è possibile puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso. La soluzione giusta, in questo momento, arriva da Octopus che propone Octopus Fissa 12M. La tariffa in questione prevede prezzi fissi per i primi 12 mesi, garantendo all'utente un vero e proprio scudo contro i possibili aumenti del mercato energetico.

Scegliendo Octopus è possibile bloccare il costo dell'energia a 0,165 €/kWh per la luce e a 0,7 €/Smc per il gas naturale. Il fornitore garantisce anche una quota fissa ridotta a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Per attivare l'offerta è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (il POD per la luce e il PDR per il gas) riportato in bolletta. La promo è disponibile in esclusiva tramite il sito ufficiale di Octopus, accessibile dal box qui di sotto. Le condizioni di fornitura descritte sono valide fino al 25 settembre, salvo proroghe.

I prezzi di luce e gas con Octopus

La versione attuale di Octopus Fissa 12M mette a disposizione dei nuovi utenti le seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica : costo dell’energia pari a 0,165 €/kWh e quota fissa di 6 euro al mese ;

: costo dell’energia pari a e quota fissa di ; Gas naturale: costo del gas prima pari a 0,7 €/Smc e quota fissa di 7 euro al mese.

Le condizioni sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi dall'attivazione. Non ci sono costi iniziali o vincoli.

Per attivare la promo di Octopus è sufficiente seguire una veloce procedura di attivazione online, tramite il link qui di sotto. Bisogna avere a disposizione i seguenti dati:

i dati dell’intestatario

il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

La promo, salvo proroghe, è valida fino al 25 settembre.

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