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Prezzo fisso per 12 mesi contro il caro bollette: ecco la promo di Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas in modo da proteggersi dai rincari, ecco la promo da scegliere oggi.
Prezzo fisso per 12 mesi contro il caro bollette: ecco la promo di Octopus
Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas in modo da proteggersi dai rincari, ecco la promo da scegliere oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 25 set 2026
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Per proteggersi dai rincari in bolletta è possibile puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso. La soluzione giusta, in questo momento, arriva da Octopus che propone Octopus Fissa 12M. La tariffa in questione prevede prezzi fissi per i primi 12 mesi, garantendo all'utente un vero e proprio scudo contro i possibili aumenti del mercato energetico.

Scegliendo Octopus è possibile bloccare il costo dell'energia a 0,165 €/kWh per la luce e a 0,7 €/Smc per il gas naturale. Il fornitore garantisce anche una quota fissa ridotta a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Per attivare l'offerta è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (il POD per la luce e il PDR per il gas) riportato in bolletta. La promo è disponibile in esclusiva tramite il sito ufficiale di Octopus, accessibile dal box qui di sotto. Le condizioni di fornitura descritte sono valide fino al 25 settembre, salvo proroghe.

Accedi qui all'offerta di Octopus

octopus energy

 I prezzi di luce e gas con Octopus

La versione attuale di Octopus Fissa 12M mette a disposizione dei nuovi utenti le seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,165 €/kWh e quota fissa di 6 euro al mese;
  • Gas naturale: costo del gas prima pari a 0,7 €/Smc e quota fissa di 7 euro al mese.

Le condizioni sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi dall'attivazione. Non ci sono costi iniziali o vincoli.

Per attivare la promo di Octopus è sufficiente seguire una veloce procedura di attivazione online, tramite il link qui di sotto. Bisogna avere a disposizione i seguenti dati:

  • i dati dell’intestatario
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).
  • le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

La promo, salvo proroghe, è valida fino al 25 settembre.

Accedi qui all'offerta di Octopus

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