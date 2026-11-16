Prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus, ecco le promo luce e gas di novembre

Per evitare rincari in bolletta è necessario puntare su Octopus Energy che consente di bloccare il prezzo di luce e gas fino a 24 mesi. Il fornitore garantisce, quindi, uno scudo contro gli aumenti improvvisi del mercato energetico.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus, tramite il box qui di sotto. L'attivazione è gratuita e può avvenire avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta.

Cosa prevede l'offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi oppure per 24 mesi. In questo modo è possibile proteggersi dai rincari ed evitare le oscillazioni del mercato all'ingrosso.

Octopus Fissa 12M

La promo a prezzo fisso per 12 mesi prevede le seguenti condizioni:

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,2068 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese

con quota fissa di Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,91 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di Prezzi fissi per 12 mesi

Nessuna penale di recesso anticipato

Octopus Fissa 24M

Per bloccare il prezzo per 24 mesi, invece, è possibile accedere alle seguenti condizioni:

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1793 €/kWh , con quota fissa di 6 euro al mese

, con quota fissa di 6 euro al mese Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,77 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di Prezzi fissi per 24 mesi

Penale di recesso anticipato pari a 90 euro

Le tariffe sono attivabili direttamente tramite il sito del fornitore. L'attivazione può avvenire avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione delle bollette.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.