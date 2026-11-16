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Prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus, ecco le promo luce e gas di novembre

Con Octopus è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi, eccola promo di novembre 2026.
Prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus, ecco le promo luce e gas di novembre
Con Octopus è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi, eccola promo di novembre 2026.
Davide Raia
Pubblicato il 16 nov 2026
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Per evitare rincari in bolletta è necessario puntare su Octopus Energy che consente di bloccare il prezzo di luce e gas fino a 24 mesi. Il fornitore garantisce, quindi, uno scudo contro gli aumenti improvvisi del mercato energetico.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus, tramite il box qui di sotto. L'attivazione è gratuita e può avvenire avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta.

Accedi qui all'offerta di Octopus

octopus energy casa elettrica

Cosa prevede l'offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi oppure per 24 mesi. In questo modo è possibile proteggersi dai rincari ed evitare le oscillazioni del mercato all'ingrosso.

Octopus Fissa 12M

La promo a prezzo fisso per 12 mesi prevede le seguenti condizioni:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,2068 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,91 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi per 12 mesi
  • Nessuna penale di recesso anticipato

Octopus Fissa 24M

Per bloccare il prezzo per 24 mesi, invece, è possibile accedere alle seguenti condizioni:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1793 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,77 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi per 24 mesi
  • Penale di recesso anticipato pari a 90 euro

Le tariffe sono attivabili direttamente tramite il sito del fornitore. L'attivazione può avvenire avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione delle bollette.

Accedi qui all'offerta di Octopus

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