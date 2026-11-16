Prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus, ecco le promo luce e gas di novembre

Per evitare rincari in bolletta è necessario puntare su Octopus Energy che consente di bloccare il prezzo di luce e gas fino a 24 mesi. Il fornitore garantisce, quindi, uno scudo contro gli aumenti improvvisi del mercato energetico.
Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus, tramite il box qui di sotto. L'attivazione è gratuita e può avvenire avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta.
Cosa prevede l'offerta di Octopus
Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi oppure per 24 mesi. In questo modo è possibile proteggersi dai rincari ed evitare le oscillazioni del mercato all'ingrosso.
Octopus Fissa 12M
La promo a prezzo fisso per 12 mesi prevede le seguenti condizioni:
- Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,2068 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
- Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,91 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
- Prezzi fissi per 12 mesi
- Nessuna penale di recesso anticipato
Octopus Fissa 24M
Per bloccare il prezzo per 24 mesi, invece, è possibile accedere alle seguenti condizioni:
- Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1793 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
- Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,77 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
- Prezzi fissi per 24 mesi
- Penale di recesso anticipato pari a 90 euro
Le tariffe sono attivabili direttamente tramite il sito del fornitore. L'attivazione può avvenire avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione delle bollette.
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