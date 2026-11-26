Per bloccare i prezzi di luce e gas è possibile affidarsi a Octopus Energy che consente di bloccare il costo dell'energia per un massimo di 2 anni, garantendo, quindi, una protezione di lungo periodo dai rincari del mercato all'ingrosso. Ecco le caratteristiche delle tariffe:
💡Luce: 0,173 €/kWh
🔥Gas: 0,76 €/Smc
💰Prezzo fisso: 6€/mese per la luce e 7€/mese per il gas
Le offerte a prezzo fisso di Octopus
Fino al prossimo 27 novembre, chi sceglie Octopus ha la possibilità di puntare su un'offerta a prezzo fisso per 12 mesi, con queste caratteristiche:
- Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1958 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
- Gas naturale: prezzo fisso a 0,88 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
- Prezzi fissi per 12 mesi
- Nessuna penale di recesso anticipato
In alternativa, è possibile puntare su un'offerta a prezzo bloccato per 24 mesi, che garantisce una protezione di lunga durata dai rincari. In questo caso, le condizioni di fornitura sono le seguenti:
- Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1738 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
- Gas naturale: prezzo fisso a 0,76 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
- Prezzi fissi per 24 mesi
- Penale di recesso anticipato pari a 90 euro
Le offerte non prevedono costi iniziali. Per attivarle è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).
Per accedere alle promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus:
L'alternativa a prezzo indicizzato
Da segnalare anche la possibilità di puntare su Octopus Flex, con un prezzo indicizzato di luce e gas. Le condizioni di fornitura sono:
- Energia elettrica: prezzo pari al PUN + 0,0088 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
- Gas naturale: prezzo pari al PSVDAm + 0,06 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
- Prezzi fissi per 24 mesi
Anche quest'offerta è disponibile tramite il link qui di sotto:
Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto: