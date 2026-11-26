Per bloccare i prezzi di luce e gas è possibile affidarsi a Octopus Energy che consente di bloccare il costo dell'energia per un massimo di 2 anni, garantendo, quindi, una protezione di lungo periodo dai rincari del mercato all'ingrosso. Ecco le caratteristiche delle tariffe:

Octopus Fissa 24M 4.5 💡Luce: 0,173 €/kWh 🔥Gas: 0,76 €/Smc 💰Prezzo fisso: 6€/mese per la luce e 7€/mese per il gas Vai all'offerta!

Le offerte a prezzo fisso di Octopus

Fino al prossimo 27 novembre, chi sceglie Octopus ha la possibilità di puntare su un'offerta a prezzo fisso per 12 mesi, con queste caratteristiche:

Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1958 €/kWh , con quota fissa di 6 euro al mese

, con quota fissa di 6 euro al mese Gas naturale: prezzo fisso a 0,88 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di 7 euro al mese Prezzi fissi per 12 mesi

Nessuna penale di recesso anticipato

In alternativa, è possibile puntare su un'offerta a prezzo bloccato per 24 mesi, che garantisce una protezione di lunga durata dai rincari. In questo caso, le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1738 €/kWh , con quota fissa di 6 euro al mese

, con quota fissa di Gas naturale: prezzo fisso a 0,76 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di Prezzi fissi per 24 mesi

Penale di recesso anticipato pari a 90 euro

Le offerte non prevedono costi iniziali. Per attivarle è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Per accedere alle promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus:

L'alternativa a prezzo indicizzato

Da segnalare anche la possibilità di puntare su Octopus Flex, con un prezzo indicizzato di luce e gas. Le condizioni di fornitura sono:

Energia elettrica: prezzo pari al PUN + 0,0088 €/kWh , con quota fissa di 6 euro al mese

, con quota fissa di Gas naturale: prezzo pari al PSVDAm + 0,06 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di Prezzi fissi per 24 mesi

Anche quest'offerta è disponibile tramite il link qui di sotto:

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