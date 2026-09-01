Prezzo fisso fino a 10 anni, zero rincari su luce e gas scegliendo NeN

Il prezzo di luce e gas continua a crescere sul mercato all'ingrosso. Per molti utenti, quindi, può essere il momento giusto per bloccare i prezzi, ottenendo uno scudo contro i rincari.

L'opzione giusta arriva da NeN che mette a disposizione un'offerta luce con prezzo fisso fino a 10 anni oltre a offerte luce e gas con prezzo fisso fino a 2 anni.

NeN, inoltre, consente di bloccare il prezzo su quotazioni inferiori a quelle del mercato all'ingrosso, soprattutto per quanto riguarda il PUN dell'energia elettrica, che ad agosto ha raggiunto quota 0,18 €/kWh.

Il fornitore, inoltre, applica il meccanismo della rata mensile fissa, calcolata in base ai consumi del cliente e aggiornata ogni anno, sempre in base ai consumi. L'offerta è disponibiletramite il sito ufficiale di NeN, qui di sotto.

I prezzi di luce e gas con NeN

Con NeN è possibile accedere a un'offerta luce con prezzo fisso per 10 anni. Le condizioni sono queste:

Luce | Dieci: prezzo dell'energia pari a 0,119 €/kWh e quota fissa di 72 euro all'anno

In alternativa, è possibile scegliere le offerte a prezzo fisso per 2 anni. In questo caso, ci sono sia per la luce che per il gas e le condizioni sono le seguenti:

Luce | Due: prezzo dell'energia pari a 0,139 €/kWh e quota fissa di 96 euro all'anno

prezzo dell'energia pari a e quota fissa di Gas | Due: prezzo dell'energia pari a 0,53 €/Smc e quota fissa di 108 euro all'anno

Per sfruttare la promozione di NeN è sufficiente seguire il link qui di sotto, calcolando un preventivo e poi scegliendo la tariffa desiderata. Le condizioni descritte sono valide solo per un breve periodo e solo per utenze domestiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.