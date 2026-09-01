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Prezzo fisso fino a 10 anni, zero rincari su luce e gas scegliendo NeN

Con NeN è possibile bloccare il prezzo di luce e gas fino a 10 anni, ecco la promo che garantisce bollette più leggere e zero rincari.
Prezzo fisso fino a 10 anni, zero rincari su luce e gas scegliendo NeN
Con NeN è possibile bloccare il prezzo di luce e gas fino a 10 anni, ecco la promo che garantisce bollette più leggere e zero rincari.
Davide Raia
Pubblicato il 1 set 2026
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Il prezzo di luce e gas continua a crescere sul mercato all'ingrosso. Per molti utenti, quindi, può essere il momento giusto per bloccare i prezzi, ottenendo uno scudo contro i rincari.

L'opzione giusta arriva da NeN che mette a disposizione un'offerta luce con prezzo fisso fino a 10 anni oltre a offerte luce e gas con prezzo fisso fino a 2 anni.

NeN, inoltre, consente di bloccare il prezzo su quotazioni inferiori a quelle del mercato all'ingrosso, soprattutto per quanto riguarda il PUN dell'energia elettrica, che ad agosto ha raggiunto quota 0,18 €/kWh.

Il fornitore, inoltre, applica il meccanismo della rata mensile fissa, calcolata in base ai consumi del cliente e aggiornata ogni anno, sempre in base ai consumi. L'offerta è disponibiletramite il sito ufficiale di NeN, qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di NeN

I prezzi di luce e gas con NeN

Con NeN è possibile accedere a un'offerta luce con prezzo fisso per 10 anni. Le condizioni sono queste:

  • Luce | Dieci: prezzo dell'energia pari a 0,119 €/kWh e quota fissa di 72 euro all'anno

In alternativa, è possibile scegliere le offerte a prezzo fisso per 2 anni. In questo caso, ci sono sia per la luce  che per il gas e le condizioni sono le seguenti:

  • Luce | Due: prezzo dell'energia pari a 0,139 €/kWh e quota fissa di 96 euro all'anno
  • Gas | Due: prezzo dell'energia pari a 0,53 €/Smc e quota fissa di 108 euro all'anno 

Per sfruttare la promozione di NeN è sufficiente seguire il link qui di sotto, calcolando un preventivo e poi scegliendo la tariffa desiderata. Le condizioni descritte sono valide solo per un breve periodo e solo per utenze domestiche.

Attiva qui l'offerta di NeN

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