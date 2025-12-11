Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Prezzo fisso fino a 10 anni: zero rincari e bollette più leggere con NeN

Con NeN è possibile bloccare il prezzo di luce e gas fino a 10 anni: ecco le offerte a prezzo fisso su cui puntare oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 11 dic 2025
NeN è il fornitore giusto per attivare offerte luce e gas a prezzo fisso, andando a bloccare il costo dell'energia e ad alleggerire le bollette. In questo momento, infatti, sono disponibili diverse soluzioni con la possibilità di bloccare il prezzo per 2 anni oppure, per l'energia elettrica, per ben 10 anni.

Il fornitore garantisce condizioni di fornitura vantaggiose (costo dell'energia e quota fissa ridotte) e offre anche 36 euro di sconto in bolletta per ogni fornitura attivata. Da segnalare il ricorso al meccanismo della rata mensile fissa, calcolata in base al consumo reale dell'utente.

Per accedere alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di NeN, qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di NeN

nen luce e gas

Luce e gas con NeN: ecco l'offerta

Ecco le offerte disponibili per bloccare il prezzo per 2 anni:

  • Luce | Due: prezzo dell'energia pari a 0,109 €/kWh e quota fissa di 9,50 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 2 anni
  • Gas | Due: prezzo dell'energia pari a 0,385 €/Smc e quota fissa di 9,50 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 2 anni

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un'offerta luce con prezzo fisso per 10 anni per la fornitura di energia elettrica:

  • Luce | Dieci: prezzo dell'energia pari a 0,106 €/kWh e quota fissa di 10 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 10 anni
Attiva qui l'offerta di NeN

