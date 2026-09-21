Prezzo fisso fino a 10 anni, ecco la soluzione di NeN contro i rincari su luce e gas

Negli ultimi mesi, il prezzo di luce e gas sul mercato all'ingrosso è aumentato, riportando le quotazioni sui livelli di inizio 2023. I rincari, però, potrebbero non essere finiti. Nel corso dell'autunno, quindi, ci potrebbero essere nuovi aumenti.

Per evitare rischi e proteggersi da possibili rincari è necessario scegliere offerte luce e gas a prezzo fisso. La soluzione giusta è rappresentata da NeN, fornitore che propone soluzioni a prezzo bloccato fino a 10 anni, per una protezione dagli aumenti nel lungo periodo

Per accedere alle offerte luce e gas del fornitore è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di NeN per calcolare un preventivo. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il box qui di sotto.

Le offerte luce e gas di NeN

Con le offerte NeN è possibile bloccare il prezzo dell'energia, proteggendosi dai rincari per un lungo periodo andando, nello stesso tempo, a ridurre le bollette.

Per l'energia elettrica, è disponibile una tariffa a prezzo fisso per 10 anni che offre condizioni molto vantaggiose, con un prezzo dell'energia nettamente inferiore all'attuale valore del mercato all'ingrosso (pari a oltre 0,18 €/kWh) e con una quota fissa ridotta. Ecco le caratteristiche:

Luce | Dieci: prezzo dell'energia pari a 0,119 €/kWh e quota fissa di 72 euro all'anno

Ci sono poi offerte luce e gas a prezzo fisso per 2 anni. Ecco le condizioni di fornitura previste:

Luce | Due: prezzo dell'energia pari a 0,139 €/kWh e quota fissa di 96 euro all'anno

prezzo dell'energia pari a e quota fissa di Gas | Due: prezzo dell'energia pari a 0,55 €/Smc e quota fissa di 108 euro all'anno

Per attivare una delle promo di NeN basta seguire il link qui di sotto e calcolare un preventivo, andando a scegliere la tariffa desiderata. Le condizioni descritte sono valide per tutti i nuovi clienti ma potrebbero cambiare nel corso dei prossimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.