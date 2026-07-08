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Prezzo fisso fino a 10 anni e bollette più leggere scegliendo le offerte luce e gas di NeN

Con NeN è possibile bloccare il prezzo di luce e gas fino a 10 anni e proteggersi dai rincari senza rinunciare al risparmio immediato.
Prezzo fisso fino a 10 anni e bollette più leggere scegliendo le offerte luce e gas di NeN
Con NeN è possibile bloccare il prezzo di luce e gas fino a 10 anni e proteggersi dai rincari senza rinunciare al risparmio immediato.
Davide Raia
Pubblicato il 8 lug 2026
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NeN è una delle migliori opzioni per poter tagliare il prezzo dell'energia e, nello stesso tempo, sfruttare la comodità del prezzo fisso, per proteggersi dai rincari nel lungo periodo.

Il fornitore, infatti, garantisce un prezzo bloccato fino a 10 anni (per la luce) oppure fino a 2 anni (per luce e gas). In aggiunta, con NeN è possibile accedere al meccanismo della rata mensile fissa, calcolata in base ai consumi reali dell'utente e aggiornata di anno in anno, sempre in base ai consumi.

Per calcolare un preventivo (è necessario avere l'ultima bolletta in versione digitale) è sufficiente seguire il link qui di sotto, in modo da raggiungere il sito ufficiale di NeN. Completato il calcolo, sarà possibile valutare l'attivazione della tariffa desiderata.

Attiva qui l'offerta di NeN

nen luce e gas

Le offerte di NeN

Con NeN è possibile accedere alle seguenti offerte luce e gas a prezzo fisso per 2 anni:

  • Luce | Due: prezzo dell'energia pari a 0,124 €/kWh e quota fissa di 96 euro all'anno
  • Gas | Due: prezzo dell'energia pari a 0,46 €/Smc e quota fissa di 108 euro all'anno

In alternativa, ma solo per l'energia elettrica, è possibile attivare un'offerta a prezzo fisso per 10 anni, che offre anche un prezzo più basso rispetto all'offerta a prezzo fisso per 2 anni. Ecco le condizioni della promo:

  • Luce | Dieci: prezzo dell'energia pari a 0,119 €/kWh e quota fissa di 72 euro all'anno

Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura online, calcolando un preventivo e poi scegliendo la tariffa desiderata. NeN propone sempre il meccanismo della rata mensile fissa che garantisce una spesa stabile e sempre in linea con i consumi (la rata è calcolata in base ai consumi e viene aggiornata ogni anno). Le promozioni descritte sono valide solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l'offerta di NeN

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