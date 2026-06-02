Prezzo fisso fino a 10 anni e 48€ di extra sconto in bolletta: ecco l'offerta di NeN

Con NeN è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e proteggersi dai rincari del mercato energetico andando, nello stesso tempo, a ridurre il costo dell'energia, per ottenere bollette più leggere. In via promozionale, inoltre, il fornitore garantisce 48 euro di sconto extra sulle bollette con il codice promo PROVACINEN.

A disposizione dei nuovi utenti che scelgono NeN ci sono offerte luce e gas a prezzo fisso per 2 anni oltre a un'offerta luce a prezzo fisso per 10 anni. NeN, inoltre, adotta il meccanismo della rata fissa mensile, calcolata in base ai consumi dell'utente e aggiornata ogni anno. Per calcolare un preventivo e attivare una delle offerte del fornitore basta visitare il sito ufficiale di NeN, qui di sotto.

Le offerte di NeN di giugno 2026

Con NeN è possibile bloccare il prezzo di luce e gas. Per chi sceglie le offerte a prezzo fisso per 24 mesi, le promozioni disponibili in questo momento sono le seguenti:

Luce | Due : prezzo dell'energia pari a 0,129 €/kWh e quota fissa di 96 euro all'anno

: prezzo dell'energia pari a e quota fissa di Gas | Due: prezzo dell'energia pari a 0,46 €/Smc e quota fissa di 108 euro all'anno

Da segnalare anche la possibilità di optare per un'offerta luce a prezzo fisso per 10 anni che, in questo momento, rappresenta una soluzione eccellente per tagliare le bollette e proteggersi dai rincari.

Luce | Dieci: prezzo dell'energia pari a 0,119 €/kWh e quota fissa di 72 euro all'anno

Le promozioni di NeN sono attivabili direttamente online, seguendo una breve procedura tramite il sito ufficiale del fornitore. In pochi secondi, caricando una copia digitale della bolletta, è possibile calcolare un preventivo e poi completare l'attivazione dell'offerta desiderata. Con il codice PROVACINEN è possibile ottenere uno sconto extra di 48 euro in bolletta, per dare un taglio ulteriore alle spese e massimizzare il risparmio.

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