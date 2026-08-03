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Prezzo fisso fino a 10 anni con NeN, è la soluzione giusta contro i rincari in bolletta

Con NeN è possibile attivare offerte luce e gas a prezzo fisso con uno scudo contro i rincari che può arrivare fino a 10 anni.
Prezzo fisso fino a 10 anni con NeN, è la soluzione giusta contro i rincari in bolletta
Con NeN è possibile attivare offerte luce e gas a prezzo fisso con uno scudo contro i rincari che può arrivare fino a 10 anni.
Davide Raia
Pubblicato il 3 ago 2026
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NeN è uno dei principali fornitori di luce e gas attivi sul mercato italiano e mette a disposizione offerte luce e gas a prezzo fisso in grado di garantire un vero e proprio scudo contro i rincari.

Per il mese di agosto 2026, con NeN è possibile accedere a soluzioni con prezzo fisso fino a 10 anni. Il fornitore, inoltre, adotta il meccanismo della rata mensile fissa, calcolata in base ai consumi reali dell'utente e aggiornata di anno in anno.

Per calcolare un preventivo e attivare una delle offerte del fornitore è sufficiente visitare il sito ufficiale di NeN, a cui è possibile accedere tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di NeN

nen luce e gas

Le offerte di NeN

NeN rappresenta la soluione giusta per attivare offerte luce e gas a prezzo fisso per un lungo periodo di tempo.

Per chi sceglie NeN c'è la possibilità di attivare un'offerta luce a prezzo fisso per 10 anni. Queste sono le condizioni:

  • Luce | Dieci: prezzo dell'energia pari a 0,114 €/kWh e quota fissa di 72 euro all'anno

In alternativa, c'è anche la possibilità di puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso per 2 anni. Ecco le caratteristiche:

  • Luce | Due: prezzo dell'energia pari a 0,124 €/kWh e quota fissa di 96 euro all'anno
  • Gas | Due: prezzo dell'energia pari a 0,46 €/Smc e quota fissa di 108 euro all'anno

Per attivare una delle offerte di NeN basta seguire il link qui di sotto e calcolare un preventivo, seguendo una veloce procedura online. Le promozioni descritte sono valide solo per un breve periodo e possono essere attivate direttamente online, senza alcun costo aggiuntivo, spese iniziali o vincoli di permanenza. Grazie al prezzo fisso, inoltre, per tutta la durata della promozione, sarà possibile evitare rincari che potrebbero caratterizzare il mercato all'ingrosso.

Attiva qui l'offerta di NeN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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