Prezzo fisso fino a 10 anni con NeN, è la soluzione giusta contro i rincari in bolletta

NeN è uno dei principali fornitori di luce e gas attivi sul mercato italiano e mette a disposizione offerte luce e gas a prezzo fisso in grado di garantire un vero e proprio scudo contro i rincari.

Per il mese di agosto 2026, con NeN è possibile accedere a soluzioni con prezzo fisso fino a 10 anni. Il fornitore, inoltre, adotta il meccanismo della rata mensile fissa, calcolata in base ai consumi reali dell'utente e aggiornata di anno in anno.

Per calcolare un preventivo e attivare una delle offerte del fornitore è sufficiente visitare il sito ufficiale di NeN, a cui è possibile accedere tramite il box qui di sotto.

Le offerte di NeN

NeN rappresenta la soluione giusta per attivare offerte luce e gas a prezzo fisso per un lungo periodo di tempo.

Per chi sceglie NeN c'è la possibilità di attivare un'offerta luce a prezzo fisso per 10 anni. Queste sono le condizioni:

Luce | Dieci: prezzo dell'energia pari a 0,114 €/kWh e quota fissa di 72 euro all'anno

In alternativa, c'è anche la possibilità di puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso per 2 anni. Ecco le caratteristiche:

Luce | Due : prezzo dell'energia pari a 0,124 €/kWh e quota fissa di 96 euro all'anno

: prezzo dell'energia pari a e quota fissa di Gas | Due: prezzo dell'energia pari a 0,46 €/Smc e quota fissa di 108 euro all'anno

Per attivare una delle offerte di NeN basta seguire il link qui di sotto e calcolare un preventivo, seguendo una veloce procedura online. Le promozioni descritte sono valide solo per un breve periodo e possono essere attivate direttamente online, senza alcun costo aggiuntivo, spese iniziali o vincoli di permanenza. Grazie al prezzo fisso, inoltre, per tutta la durata della promozione, sarà possibile evitare rincari che potrebbero caratterizzare il mercato all'ingrosso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.