Prezzo fisso fino a 10 anni con NeN, è la soluzione giusta contro i rincari in bolletta

NeN è uno dei principali fornitori di luce e gas attivi sul mercato italiano e mette a disposizione offerte luce e gas a prezzo fisso in grado di garantire un vero e proprio scudo contro i rincari.
Per il mese di agosto 2026, con NeN è possibile accedere a soluzioni con prezzo fisso fino a 10 anni. Il fornitore, inoltre, adotta il meccanismo della rata mensile fissa, calcolata in base ai consumi reali dell'utente e aggiornata di anno in anno.
Per calcolare un preventivo e attivare una delle offerte del fornitore è sufficiente visitare il sito ufficiale di NeN, a cui è possibile accedere tramite il box qui di sotto.
Le offerte di NeN
NeN rappresenta la soluione giusta per attivare offerte luce e gas a prezzo fisso per un lungo periodo di tempo.
Per chi sceglie NeN c'è la possibilità di attivare un'offerta luce a prezzo fisso per 10 anni. Queste sono le condizioni:
- Luce | Dieci: prezzo dell'energia pari a 0,114 €/kWh e quota fissa di 72 euro all'anno
In alternativa, c'è anche la possibilità di puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso per 2 anni. Ecco le caratteristiche:
- Luce | Due: prezzo dell'energia pari a 0,124 €/kWh e quota fissa di 96 euro all'anno
- Gas | Due: prezzo dell'energia pari a 0,46 €/Smc e quota fissa di 108 euro all'anno
Per attivare una delle offerte di NeN basta seguire il link qui di sotto e calcolare un preventivo, seguendo una veloce procedura online. Le promozioni descritte sono valide solo per un breve periodo e possono essere attivate direttamente online, senza alcun costo aggiuntivo, spese iniziali o vincoli di permanenza. Grazie al prezzo fisso, inoltre, per tutta la durata della promozione, sarà possibile evitare rincari che potrebbero caratterizzare il mercato all'ingrosso.
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