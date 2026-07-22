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Prezzo fisso bloccato per 12 mesi: la nuova offerta Luce e Gas di ENGIE per battere i rincari

Bollette trasparenti e zero sorprese: scopri l'offerta Engie per bloccare il prezzo di luce e gas.
Prezzo fisso bloccato per 12 mesi: la nuova offerta Luce e Gas di ENGIE per battere i rincari
Bollette trasparenti e zero sorprese: scopri l'offerta Engie per bloccare il prezzo di luce e gas.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 22 lug 2026
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Per questa estate regalati la tranquillità finanziaria sulle bollette per un anno grazie all'offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi di ENGIE Italia che ti permette di bloccare il prezzo alla materia prima della luce e del gas per un intero anno solare.

Attiva l'offerta

Le condizioni economiche prevedono un corrispettivo per il consumo della componente luce pari a 0,1134 €/kWh (con perdite di rete già incluse nel prezzo) e un costo fisso di commercializzazione pari a 72 €/anno. Potrai scegliere tra la tariffa monoraria oppure quella a fasce, quest'ultima perfetta se concentri i tuoi consumi la sera e nei weekend.

Per il gas, invece, il corrispettivo per il consumo è fissato a a 0,4545 €/Smc a fronte di un corrispettivo fisso annuo di 84 €/anno.

L'offerta porta con sé il valore innegabile della sostenibilità ambientale con energia elettrica fornita al 100% da fonti rinnovabili certificate, senza alcun costo aggiuntivo in bolletta. Per il resto, l'intera esperienza di gestione dell'utenza è pensata per essere totalmente digitale per ridurre sprechi cartacei e semplificare i pagamenti. Sottoscrivendo la bolletta online e l'addebito diretto su conto corrente non dovrai più preoccuparti né di scadenze né di code alla posta per pagare il bollettino. Inoltre, attraverso l'App ENGIE Italia, è possibile monitorare in tempo reale l'andamento dei propri consumi, inviare l'autolettura del gas in pochi secondi e accedere a un servizio clienti tra i più apprezzati e premiati del settore.

Una proposta eccellente se cerchi la tranquillità di un costo alla materia prima bloccato per un anno intero.

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