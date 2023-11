PREZZO DA BEST BUY per il Motorola G13: AMAZON IMPAZZISCE (-41%)

Nel corso degli anni, Motorola ha subito diverse trasformazioni ma ha continuato a essere un marchio riconosciuto in settori come quello dei telefoni cellulari. Oggi su Amazon è presente uno sconto folle del 41% sul Motorola G13 per un prezzo finale di 111,99€.

Che affare il Motorola G13 a questo prezzo!

Il Motorola MOTO G13 è un dispositivo Android 13.0 dotato di una serie di funzionalità eccezionali che lo rendono un'ottima scelta per gli utenti alla ricerca di un telefono versatile e potente. Con una tripla fotocamera da 50 MP Quad Pixel, puoi catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione, sfruttando modalità come la Visione Notturna, l'ultra-grandangolare e la lente Macro per ottenere foto sempre di alta qualità.

La batteria da 5000 mAh garantisce fino a due giorni di autonomia e supporta la ricarica rapida TurboPower, consentendoti di rimanere connesso senza interruzioni. Il telefono è dotato di un display da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che offre un'esperienza visiva fluida e nitida, mentre gli altoparlanti stereo Dolby Atmos offrono un audio coinvolgente.

Con un design ultra-sottile di soli 8 mm di spessore, il MOTO G13 offre eleganza e comodità. La memoria interna di 128 GB, espandibile tramite microSD fino a 512 GB, offre ampio spazio per archiviare i tuoi contenuti preferiti. Inoltre, supporta diverse tecnologie di connettività.

Il Motorola MOTO G13 unisce prestazioni di alto livello, una fotocamera di qualità e una batteria affidabile in un pacchetto sottile e accattivante, rendendolo una scelta attraente per chi cerca un dispositivo Android completo.

