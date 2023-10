PREZZO BOMBA per iPhone Pro Max, solo su eBay!

Sei un'amante della tecnologia e ti piace stare al passo con le ultime uscite. Allora abbiamo scovato per te un'offerta a dir poco fantastica. Ti aspetta su Amazon un nuovo smartphone che è riduttivo definire solo come tale perché in realtà si tratta di un vero e proprio top di gamma. Oggi su eBay iPhone 14 Pro Max è tuo ad un prezzo davvero interessante, scoprilo subito cliccando sul botto qui sotto!

Grazie allo sconto esclusivo eBay tu ora lo paghi solamente 1099,90 euro, un prezzo che non trovi da nessun'altra parte! Ma devi essere velocissimo a prenderlo perché ne sono stati venduti già 46 pezzi e la disponibilità è limitata!

iPhone 14 Pro Max: un vero e proprio gioiello nelle tue mani!

Passiamo adesso alle caratteristiche tecniche di questo assoluto top di gamma in casa Apple.

Display Super Retina XDR da 6,7 pollici always-on con ProMotion.

Dynamic Island, un modo mai visto per interagire con iPhone.

Fotocamera principale da 48MP : risoluzione fino a 4 volte più alta.

Modalità Cinema: ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps .

Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi.

Rilevamento incidenti: una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi.

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 29 ore di riproduzione video.

A16 Bionic . Il più evoluto chip per smartphone. Reti cellulari 5G ultrarapide.

Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore.

E infine il sistema operativo iOS 16 ti dà ancora più modi per comunicare e condividere, e per rendere il tuo iPhone ancora più tuo. iPhone 14 Pro Max IN PROMO qui Acquistalo ora su eBay!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.