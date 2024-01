Se stai cercando uno smartphone dalle super prestazioni oggi abbiamo scovato per te non solo un prodotto fantastico ma anche un'offerta imperdibile. Solo su Amazon puoi acquistare il Samsung Galaxy S23+ ad un prezzo scontato del 39% che significa pagarlo ben 480 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato!

Non solo lo paghi decisamente meno rispetto al prezzo che troveresti in negozio ma puoi anche pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Samsung Galaxy S23+: acquistalo ora e risparmi 480 euro!

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti vorranno condividere. L'IA migliorata di Nightography mantiene nitidi i dettagli, così le foto e i video con scarsa luminosità saranno brillanti e colorati dal tramonto all'alba

La fotocamera grandangolare da 50 MP lavora in parallelo con un potente processore Snapdragon 8 Gen 21, combinando rapidamente i fotogrammi per estrarne da ognuno i bit, in modo da ottenere una foto ad alta risoluzione. Aggiungi la tecnologia Ottimizzazione Dettagli per una qualità più nitida e ingrandisci per ottenere ulteriori dettagli. Quando fermarsi non è un'opzione, il processore rivoluzionario alimenta il tuo smartphone Android per regalarti un migliore streaming di giochi o di video, grazie alla estesa durata della batteria che ti accompagna nelle tue giornate più epiche.

Basta interruzione, continua a giocare e guardare i tuoi programmi preferiti grazie a una batteria a lunga durata e alla ricarica rapida. Inoltre la confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per ricaricare il tuo Galaxy S23 in pochissimi minuti.

Prendilo ora su Amazon e lo paghi in comode rate a tasso zero!

