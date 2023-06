PREZZO BOMBA per il Caricatore Wireless INIU su Amazon

Mai più dispositivi scarichi grazie ad un prodotto piccolo, efficiente e anche economico. Oggi su Amazon puoi acquistare il caricatore wireless INIU ad un prezzo scontato. Piccolo, compatto, potente e super veloce.

Mai più dispositivi scarichi con il caricatore wireless INIU

Con il caricatore INIU hai la possibilità di risparmiare fino a 45 minuti tramite Next-Gen 15W. Disponi di una ricarica alla velocità rafforzata di 15W con la nuovissima tecnologia AirFuel che riduce incredibilmente il tempo di ricarica.

Il caricatore è dotato di un indicatore LED adattativo che si illumina di giorno ma che si attenua al buio. Così sarai sicuro di non essere disturbato da eventuali luci indesiderate per esempio durante il tuo sonno.

Sono poi disponibili ben 4 modalità di ricarica. Aggiornate. C'è un chip ad alta efficienza che fornisce una ricarica rapida di 15W per LG, una ricarica rapida di 10W per Samsung Galaxy, una ricarica rapida di 7,5W per iPhone e una ricarica standard di 5W per tutti gli altri dispositivi abilitati wireless. Inoltre è presente l'esclusiva protezione della batteria NTC Temp°Guard. Puoi controllare la temperatura in tempo reale in modo intelligente e silenzioso proprio tramite l'eccezionale NTC Temp°Guard che protegge la batteria del tuo cellulare da eventuali surriscaldamenti e danni di vario genere.

Ecco quello che arriverà direttamente a casa tua:

base di ricarica wireless Holder INIU

cavo USB-C

garanzia di rimborso di 30 giorni

3 anni di garanzia leader del settore

assistenza tecnica a vita.

Prova la ricarica più sicura fornita dal caricatore wireless INIU insieme a oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo. L'azienda INIU usa solo materiali di altissima qualità proprio per questo possono fornire una garanzia di ben 3 anni.

Prendilo ora su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.