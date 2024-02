PREZZO BOMBA: Pen Drive da 128GB a soli 8€ per un periodo limitato su Amazon!

Qual è uno di quegli oggetti che dovremmo sempre tenere nello zaino? Ovvio: una pen drive! Oggi ti proponiamo questa mitica chiavetta USB da 128GB della Kingston, un marchio top di gamma, a soli 8,90€.

Hai capito bene: questo prezzo irripetibile è dovuto allo sconto pazzesco del 55% che Amazon ha applicato a questo prodotto, che infatti risulta il primo in classifica fra i più venduti della sua categoria! Cosa aspetti? Scopri le sue caratteristiche uniche e fanne scorta a questo prezzo!

Compatibile sia con Windows che con macOS, Linux e Chrome OS

Questa pen drive di Kingston ti offre un'ampia compatibilità con praticamente qualsiasi dispositivo, e il suo storage di 128GB ti permette di caricarci sopra senza problemi film, foto, video, documenti, PDF e tanto altro ancora. Puoi utilizzarla per lavoro, per studio e per diletto, e il suo design con cappuccio è l'ideale per proteggere il connettore USB da detriti e polvere.

Ma non è tutto: come puoi vedere, questa pen drive Kingston presenta anche una pratica asola, grazie alla quale potrai agganciare la pen drive a un portachiavi o al tuo zaino per averla sempre con te. Il drive DT Exodia integra un'ampia asola colorata che può essere agganciata a qualunque tipo di portachiavi, per portare il tuo storage extra sempre con te! Il drive è retrocompatibile con le porte USB 2.0 esistenti e consente agli utenti di tale standard di migrare al più avanzato standard USB 3.0 senza alcuna necessità di sostituire il drive.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.